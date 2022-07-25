Найдена "волшебная" фраза, которая поможет избежать импульсивных покупок
Психолог Гладышева советует шопоголикам подыскать замену покупкам среди других удовольствий
Причиной импульсивных покупок зачастую становится компенсация негативных переживаний. Об этом в разговоре с "Вечерней Москвой" рассказала психолог Марина Гладышева. Эксперт советует шопоголикам, чья вредная привычка вызвана именно стрессом, попробовать переключиться на что-то другое: необходимо понять, что ещё принесёт такое же удовольствие, как сделанная в этот момент покупка.
Другой рабочий способ — это задать себе простой вопрос перед тем, как нажать кнопку оплаты: "Для чего я это делаю?".
"На практике, конечно, когда человек включается в этот процесс, анализировать поведение становится тяжело, но необходимо пытаться, если это действие приносит дискомфорт и создает большой убыток денежных средств", — советует психолог.
Ранее Лайф публиковал данные опроса ВЦИОМ, в ходе которого россияне рассказали, из-за чего испытывают стресс. Среди причин респонденты назвали работу (22%), ситуацию вокруг Украины (20%) и финансовые трудности (10%). А в ходе другого опроса россияне рассказали, что делает их счастливыми. Причём больше всего таких людей живёт в Южном федеральном округе, там об этом заявили 86% опрошенных.
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