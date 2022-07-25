Найдена "волшебная" фраза, которая поможет избежать импульсивных покупок

Причиной импульсивных покупок зачастую становится компенсация негативных переживаний. Об этом в разговоре с "Вечерней Москвой" рассказала психолог Марина Гладышева. Эксперт советует шопоголикам, чья вредная привычка вызвана именно стрессом, попробовать переключиться на что-то другое: необходимо понять, что ещё принесёт такое же удовольствие, как сделанная в этот момент покупка.

Другой рабочий способ — это задать себе простой вопрос перед тем, как нажать кнопку оплаты: "Для чего я это делаю?".

"На практике, конечно, когда человек включается в этот процесс, анализировать поведение становится тяжело, но необходимо пытаться, если это действие приносит дискомфорт и создает большой убыток денежных средств", — советует психолог.