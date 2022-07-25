В Петербурге собираются ввести новые правила для уличных музыкантов Депутат Боярский поддержал законопроект об уличных выступлениях в Петербурге 17639 17639 Фото © ТАСС / Алексей Смышляев

Депутат Госдумы РФ, лидер петербургских единороссов Сергей Боярский поддержал законопроект, который регулирует деятельность уличных артистов в Северной столице. Соответствующий документ на днях был одобрен членами городского правительства. Парламентарий подчеркнул, что уличные музыканты — это одна из визитных карточек Петербурга. В связи с этим данная сфера, как и любое общественно значимое явление, нуждается в регулировании, считают в "Единой России".

"Правительство идёт верным путём. По сути, предлагается использовать опыт Москвы, где уже много лет действует проект "Уличный артист". Музыканты смогут выбрать площадки для своих выступлений, которые, по замыслу законопроекта, будут поделены на те, где можно использовать звукоусилители, и где нельзя", — отметил Боярский.

Отметим, что документ предусматривает согласование уличных выступлений с администрациями районов и Комитетом по культуре. Среди основных нововведений — необходимость соблюдать санитарные нормы на площадках, которые теперь будут поделены на те, где можно использовать звукоусилители, и те, где это запрещено. Тех, кто будет устраивать выступления без согласования, предлагается штрафовать. При этом действие закона не будет распространяться на те мероприятия, которые включены в городской план. К примеру, свадьбы, дни рождения или религиозные обряды.

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Авторы Наталья Исакова