Вирусолог спрогнозировал, сколько ещё будет расти заболеваемость ковидом
Вирусолог Альтштейн выступил за возвращение масочного режима на фоне роста случаев ковида
Рост заболеваемости коронавирусом, который фиксируют сегодня в России, будет продолжаться примерно месяц. По мнению вирусолога, главного научного сотрудника центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, в эту волну цифры будут не такими большими, как зимой. Однако профессор в беседе с радио "Комсомольская правда" предупредил, что маски снимать рано.
"Назвать точные цифры, чего он (рост заболеваемости. — Прим. Лайфа) достигнет, трудно. Но, скорее всего, это не будут очень большие цифры по сравнению с тем, что было зимой. Речь идёт о двух вариантах "омикрона" — ВА.4 и ВА.5, которые прошли по миру и дали в большинстве стран повышение заболеваемости. Настало и наше время", — приводит слова учёного kp.ru.
По его мнению, некорректно говорить, что сегодня ковид "возвращается", поскольку он никуда и не уходил: для этого заболевания характерны волны, которые связаны с появлением новых вариантов вируса. Поэтому убирать санитайзеры неправильно, а вернуть масочный режим в транспорте было бы неплохо, уверен Альтштейн.
Напомним, ранее Росздравнадзор заявил о необходимости возобновить работу региональных штабов по профилактике коронавируса, а также активизировать вакцинацию. Всё из-за роста заболеваемости в РФ: так, по состоянию на 25 июля за сутки зафиксирован 6571 пациент с ковидом. Кроме того, 19 июля в России выявили первые случаи заражения подвариантом коронавируса "кентавр". А в ВОЗ уже бьют тревогу и заявляют о новой волне коронавируса в Европе.
ТАСС / Ярослав Чингаев