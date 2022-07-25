Вирусолог спрогнозировал, сколько ещё будет расти заболеваемость ковидом

Рост заболеваемости коронавирусом, который фиксируют сегодня в России, будет продолжаться примерно месяц. По мнению вирусолога, главного научного сотрудника центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, в эту волну цифры будут не такими большими, как зимой. Однако профессор в беседе с радио "Комсомольская правда" предупредил, что маски снимать рано.

"Назвать точные цифры, чего он (рост заболеваемости. — Прим. Лайфа) достигнет, трудно. Но, скорее всего, это не будут очень большие цифры по сравнению с тем, что было зимой. Речь идёт о двух вариантах "омикрона" — ВА.4 и ВА.5, которые прошли по миру и дали в большинстве стран повышение заболеваемости. Настало и наше время", — приводит слова учёного kp.ru.