Глава британского Минкульта осудила кандидата на пост премьера Сунака за дорогую одежду

Министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис осудила кандидата в премьер-министры страны Риши Сунака за дорогую одежду. Пост с возмущением она опубликовала в "Твиттере".

"Лиз Трасс (глава британского МИД. — Прим. Лайфа) будет ездить по стране [в рамках предвыборного тура] в серёжках из Claire Accessories примерно за 4,5 фунта стерлингов. В это же время Риши посетил [округ] Тиссайд в обуви Prada за 450 фунтов и в сшитом на заказ костюме за 3500 фунтов, готовясь к решающему этапу голосования", — написала Доррис.

Отметим, что Сунак считается самым богатым членом Палаты общин. Ранее он работал в одном из крупнейших инвестиционных банков. Кроме того, кандидат в премьер-министры женат на дочери одного из самых успешных предпринимателей Индии. По оценкам СМИ, состояние пары оценивается в 730 миллионов фунтов стерлингов.