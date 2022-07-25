Глава британского Минкульта осудила кандидата на пост премьера Сунака за дорогую одежду
Министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис осудила кандидата в премьер-министры страны Риши Сунака за дорогую одежду. Пост с возмущением она опубликовала в "Твиттере".
"Лиз Трасс (глава британского МИД. — Прим. Лайфа) будет ездить по стране [в рамках предвыборного тура] в серёжках из Claire Accessories примерно за 4,5 фунта стерлингов. В это же время Риши посетил [округ] Тиссайд в обуви Prada за 450 фунтов и в сшитом на заказ костюме за 3500 фунтов, готовясь к решающему этапу голосования", — написала Доррис.
Отметим, что Сунак считается самым богатым членом Палаты общин. Ранее он работал в одном из крупнейших инвестиционных банков. Кроме того, кандидат в премьер-министры женат на дочери одного из самых успешных предпринимателей Индии. По оценкам СМИ, состояние пары оценивается в 730 миллионов фунтов стерлингов.
Как сообщал Лайф, Борис Джонсон объявил об уходе с поста премьера и лидера Консервативной партии 7 июля. Это решение он принял после многочисленных призывов членов правительства страны. Имя нового премьер-министра Британии станет известно 5 сентября.
Напомним, в борьбе за пост премьера Британии осталось всего два кандидата. Конкурентом Сунака в финальном раунде стала действующий министр иностранных дел страны Лиз Трасс. По итогам пятого раунда внутрипартийного голосования Трасс получила 111 голосов, Сунак — 137.
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