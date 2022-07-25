В Иркутске пятилетнюю девочку отобрали у приёмной семьи и отправили в Таджикистан

В Иркутске разгорелся скандал: девочку, с младенчества живущую в приёмной семье, решили забрать биологические родители из Таджикистана. Как рассказали в Министерстве социального развития Прибайкалья, малышка родилась в одном из медучреждений города в октябре 2017 года и тогда мать не стала забирать её из роддома по личным причинам.

Спустя два месяца малышку передали под предварительную опеку семье Бухашеевых.

Приёмная семья — о дочери, которую забрали биологические родители. Видео © Telegram-канал "Иркутск № 1"

"Опекунская семья пыталась оформить удочерение, однако суд счёл это невозможным, поскольку родители девочки выразили желание её забрать и добросовестно занимались оформлением нужных документов", — уточнили в министерстве.

В июле 2022 года биологическая мать лично обратилась в отдел опеки по вопросу передачи ей ребёнка. Так как отец и мать не были лишены родительских прав, а уполномоченный по правам человека Республики Таджикистан предоставил документы о том, что семья родных родителей благополучная, органы опеки Иркутской области не имели законного права отказать биологическим родителям в передаче им родной дочери, указали в ведомстве.

"Психолог вынес заключение о том, что они сумели установить контакт. Поэтому опекунов освободили от исполнения временных обязанностей и 22 июля передали ребёнка родителям. Девочка чувствовала себя хорошо, её эмоциональное состояние было позитивным", — добавили в Минсоцразвития.

При этом приёмные родители категорически отказывались отдавать ребёнка, ставшего им родным. Как рассказали в министерстве, "передача девочки родителям состоялась в тяжёлой психоэмоциональной обстановке", однако, как можно заметить на кадрах, опубликованных Mash, сотрудники опеки и полиции буквально закрыли родных родителей, которые посадили девочку в машину под крики приёмной семьи.

Родная семья забрала дочку у приёмных родителей, воспитывавших её пять лет. Видео © Telegram-канал Mash

Приёмный отец Михаил Бухашеев рассказал изданию "Подъём", что решение об изъятии девочки они будут обжаловать в суде.

"У нас были встречи с матерью. Вряд ли она (девочка. — Прим. ред.) понимала, что это мама, для неё мама одна с рождения — моя супруга. Когда спрашивали её, она отвечала: "У меня свой дом есть". Мама скрытная, не хочет общаться, свою позицию она не объяснила. Там четверо детей, она — пятая. Нельзя так. И это не мои, это интересы ребёнка. Сердце кровью обливается, как она там. Как я ребёнка предам? Я что, повешу все эти тапочки на гвоздь или выкину в мусорку, забуду? Нет, конечно. Ребёнок подкожно нас вспоминать будет", — сказал Михаил.

Уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Татьяна Афанасьева назвала эту историю трагедией, однако уточнила, что по всем законам ребёнок имеет право знать своих родителей и жить с ними, а государство должно обеспечить ему реализацию этого права.