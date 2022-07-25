В Иркутске пятилетнюю девочку отобрали у приёмной семьи и отправили в Таджикистан
В Иркутске разгорелся скандал: девочку, с младенчества живущую в приёмной семье, решили забрать биологические родители из Таджикистана. Как рассказали в Министерстве социального развития Прибайкалья, малышка родилась в одном из медучреждений города в октябре 2017 года и тогда мать не стала забирать её из роддома по личным причинам.
Спустя два месяца малышку передали под предварительную опеку семье Бухашеевых.
Приёмная семья — о дочери, которую забрали биологические родители. Видео © Telegram-канал "Иркутск № 1"
"Опекунская семья пыталась оформить удочерение, однако суд счёл это невозможным, поскольку родители девочки выразили желание её забрать и добросовестно занимались оформлением нужных документов", — уточнили в министерстве.
В июле 2022 года биологическая мать лично обратилась в отдел опеки по вопросу передачи ей ребёнка. Так как отец и мать не были лишены родительских прав, а уполномоченный по правам человека Республики Таджикистан предоставил документы о том, что семья родных родителей благополучная, органы опеки Иркутской области не имели законного права отказать биологическим родителям в передаче им родной дочери, указали в ведомстве.
"Психолог вынес заключение о том, что они сумели установить контакт. Поэтому опекунов освободили от исполнения временных обязанностей и 22 июля передали ребёнка родителям. Девочка чувствовала себя хорошо, её эмоциональное состояние было позитивным", — добавили в Минсоцразвития.
При этом приёмные родители категорически отказывались отдавать ребёнка, ставшего им родным. Как рассказали в министерстве, "передача девочки родителям состоялась в тяжёлой психоэмоциональной обстановке", однако, как можно заметить на кадрах, опубликованных Mash, сотрудники опеки и полиции буквально закрыли родных родителей, которые посадили девочку в машину под крики приёмной семьи.
Родная семья забрала дочку у приёмных родителей, воспитывавших её пять лет. Видео © Telegram-канал Mash
Приёмный отец Михаил Бухашеев рассказал изданию "Подъём", что решение об изъятии девочки они будут обжаловать в суде.
"У нас были встречи с матерью. Вряд ли она (девочка. — Прим. ред.) понимала, что это мама, для неё мама одна с рождения — моя супруга. Когда спрашивали её, она отвечала: "У меня свой дом есть". Мама скрытная, не хочет общаться, свою позицию она не объяснила. Там четверо детей, она — пятая. Нельзя так. И это не мои, это интересы ребёнка. Сердце кровью обливается, как она там. Как я ребёнка предам? Я что, повешу все эти тапочки на гвоздь или выкину в мусорку, забуду? Нет, конечно. Ребёнок подкожно нас вспоминать будет", — сказал Михаил.
Уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Татьяна Афанасьева назвала эту историю трагедией, однако уточнила, что по всем законам ребёнок имеет право знать своих родителей и жить с ними, а государство должно обеспечить ему реализацию этого права.
Ранее Лайф рассказывал, что на Сахалине соседи скрутили неадеквата, пытавшегося похитить девочку из двора её дома. Сначала мужчина, который вёл себя неадекватно, пробовал убежать от сотрудников полиции, но ему помешали это сделать.
Кадр видео из телеграм-канала "Иркутск № 1" / VK / Анна Смирнова