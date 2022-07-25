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25 июля, 14:08

Французы раскупили горчицу, боясь возможного дефицита

Глава сети E.Leclerc Леклерк заявил об ажиотажном спросе на горчицу

Жители Франции в июне смели с полок магазинов всю горчицу, опасаясь возможного дефицита продукта. Об этом заявил президент французской сети супермаркетов E.Leclerc Мишель-Эдуард Леклерк в эфире France Info.

"На фоне возможного дефицита горчицы французы в июне раскупили весь запас горчицы, рассчитанный до декабря в нашей сети", — сказал он.

Стоит отметить, что во Франции за год резко вырос дефицит продовольственных товаров, его общий уровень составил 5,5% для всех продуктов.

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BSIP / Universal Images Group via Getty Images

Варвара Романова

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