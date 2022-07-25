Французы раскупили горчицу, боясь возможного дефицита
Глава сети E.Leclerc Леклерк заявил об ажиотажном спросе на горчицу
Жители Франции в июне смели с полок магазинов всю горчицу, опасаясь возможного дефицита продукта. Об этом заявил президент французской сети супермаркетов E.Leclerc Мишель-Эдуард Леклерк в эфире France Info.
"На фоне возможного дефицита горчицы французы в июне раскупили весь запас горчицы, рассчитанный до декабря в нашей сети", — сказал он.
Стоит отметить, что во Франции за год резко вырос дефицит продовольственных товаров, его общий уровень составил 5,5% для всех продуктов.
Ранее Лайф рассказывал, что британцы стали экономить на похоронах из-за роста цен. Всё больше граждан выбирают для усопших родственников только кремацию без каких-либо дополнительных услуг.
BSIP / Universal Images Group via Getty Images