Французы раскупили горчицу, боясь возможного дефицита

Жители Франции в июне смели с полок магазинов всю горчицу, опасаясь возможного дефицита продукта. Об этом заявил президент французской сети супермаркетов E.Leclerc Мишель-Эдуард Леклерк в эфире France Info.

"На фоне возможного дефицита горчицы французы в июне раскупили весь запас горчицы, рассчитанный до декабря в нашей сети", — сказал он.

Стоит отметить, что во Франции за год резко вырос дефицит продовольственных товаров, его общий уровень составил 5,5% для всех продуктов.