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25 июля, 14:10

Потеря обоняния может быть признаком инсульта

Терапевт Звонков: Нарушения обоняния встречаются при насморке, контузии и даже инсульте

Искажение запахов или полная потеря обоняния может быть симптомом целого ряда заболеваний. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал врач-терапевт Андрей Звонков. По его словам, речь может идти не только о коронавирусе, но и некротическом или хроническом насморке, контузии и даже инсульте.

"Нарушение вкуса и обоняния одновременно может произойти, например, при очень специфических инсультах, когда нарушается кровообращение в лобной области", — предупреждает медик.

Травмы головы могут лишить человека обоняния примерно по такому же механизму, но чаще всего причиной становятся именно заболевания дыхательной системы. К примеру, при хроническом насморке из-за отёчности пациент часто не может разобрать большинство окружающих запахов, только самые резкие.

"Есть такое воспаление в носоглотке, которое называется некротический насморк. Это тяжёлое гнойное заболевание, поражающее слизистую оболочку носа изнутри, прям до черноты. Когда заглядываешь в носоглотку, а там чёрные пятна — это некроз, то есть ткань отмершая", — описывает Звонков.

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Ранее Лайф публиковал советы невролога, которые могут помочь восстановить обоняние после перенесённого коронавируса. Если ингаляции и витамины оказались бесполезны, можно подключить "тяжёлую артиллерию" в виде транслингвальной нейростимуляции на специальном аппарате. Она используется даже при тяжёлых очаговых поражениях ЦНС и периферической нервной системы.

Обложка ©

unsplash.com / Richárd Ecsedi

Алексей Берковиц

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