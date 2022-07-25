Потеря обоняния может быть признаком инсульта

Искажение запахов или полная потеря обоняния может быть симптомом целого ряда заболеваний. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал врач-терапевт Андрей Звонков. По его словам, речь может идти не только о коронавирусе, но и некротическом или хроническом насморке, контузии и даже инсульте.

"Нарушение вкуса и обоняния одновременно может произойти, например, при очень специфических инсультах, когда нарушается кровообращение в лобной области", — предупреждает медик.

Травмы головы могут лишить человека обоняния примерно по такому же механизму, но чаще всего причиной становятся именно заболевания дыхательной системы. К примеру, при хроническом насморке из-за отёчности пациент часто не может разобрать большинство окружающих запахов, только самые резкие.

"Есть такое воспаление в носоглотке, которое называется некротический насморк. Это тяжёлое гнойное заболевание, поражающее слизистую оболочку носа изнутри, прям до черноты. Когда заглядываешь в носоглотку, а там чёрные пятна — это некроз, то есть ткань отмершая", — описывает Звонков.