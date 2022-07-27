Эксперт ответила, пора ли снова вводить антиковидные ограничения по всей России

Пока в России нет необходимости вводить антиковидные ограничения на федеральном уровне, однако гражданам по-прежнему рекомендуют прививаться раз в полгода. Об этом заявила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Необходимости в возобновлении ограничений на федеральном уровне нет. При этом рекомендации по ношению масок для уязвимых категорий населения и, конечно, по ревакцинации раз в полгода сохраняются", — сказала она.