Эксперт ответила, пора ли снова вводить антиковидные ограничения по всей России
Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: Пока не нужно вводить антиковидные ограничения на федеральном уровне
Пока в России нет необходимости вводить антиковидные ограничения на федеральном уровне, однако гражданам по-прежнему рекомендуют прививаться раз в полгода. Об этом заявила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Необходимости в возобновлении ограничений на федеральном уровне нет. При этом рекомендации по ношению масок для уязвимых категорий населения и, конечно, по ревакцинации раз в полгода сохраняются", — сказала она.
Напомним, ранее Росздравнадзор заявил о необходимости возобновить работу региональных штабов по профилактике коронавируса, а также активизировать вакцинацию. Всё из-за роста заболеваемости в РФ: по данным на 27 июля, выявлено 9027 случаев заражения — это максимум с 22 апреля. Кроме того, 19 июля в России выявили первые случаи заражения подвариантом коронавируса "Кентавр".
Shutterstock