Популярная тиктокерша из Тюмени погибла при падении строительного крана

В Тюмени при падении строительного крана погибла тиктокерша-крановщица. Из-за сильного ветра она упала с высоты 12 метров. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Снятые крановщицей ролики набрали популярность в "Тиктоке". Видео © TikTok / elvira_tmn

Всё произошло 26 июля, когда 32-летняя Эльвира работала на производственной площадке ООО "ДСУ "Мостострой-11". Во время проведения погрузочно–разгрузочных работ машинистка управляла козловым краном, однако из-за сильного ветра он опрокинулся. В результате девушка выпала из кабины с высоты 12 метров и от полученных травм скончалась на месте. У неё осталось двое детей.