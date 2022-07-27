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27 июля, 11:40
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Популярная тиктокерша из Тюмени погибла при падении строительного крана

Тиктокерша-крановщица погибла при падении строительного крана в Тюмени

В Тюмени при падении строительного крана погибла тиктокерша-крановщица. Из-за сильного ветра она упала с высоты 12 метров. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Снятые крановщицей ролики набрали популярность в "Тиктоке". Видео © TikTok / elvira_tmn

Всё произошло 26 июля, когда 32-летняя Эльвира работала на производственной площадке ООО "ДСУ "Мостострой-11". Во время проведения погрузочно–разгрузочных работ машинистка управляла козловым краном, однако из-за сильного ветра он опрокинулся. В результате девушка выпала из кабины с высоты 12 метров и от полученных травм скончалась на месте. У неё осталось двое детей.

Лайф публикует видео смертельного падения крана во время шторма в Пензе

Лайф публикует видео смертельного падения крана во время шторма в Пензе

Ранее аналогичный инцидент произошёл в Набережных Челнах, где на одной из строительных площадок по проспекту Мира рухнул башенный кран. В результате происшествия погибла 48-летняя крановщица. От полученных травм она скончалась на месте.

Обложка ©

TikTok / elvira_tmn

Николь Вербер

Комментарий

1
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Нешка Попустовскаясегодня в 13:54

Соболезную... печально.

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