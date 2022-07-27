У новосибирского стилиста после кустарной липосакции отслоилась кожа на лице

У новосибирского стилиста и экс-модели Фёдора Швеца отслоилась кожа на лице после кустарной операции по уменьшению жировой прослойки. Об этом он рассказал журналистам kp.ru.

Неприятная ситуация произошла после того, как Фёдор по совету подруги обратился к косметологу. Парню не нравилось, что его лицо выглядит несколько опухшим на фото, и он захотел убрать часть жировой прослойки. Однако, как позже выяснилось, молодой человек перепутал в соцсетях ник нужного специалиста с похожим и оказался не в клинике, а в обычной квартире. Операцию делали две женщины под местной анестезией, а за работу взяли около 20 тысяч.

"Мне загнали под кожу огромную канюлю. Из-за неё, как потом объяснил хирург, и произошло отслоение кожи, а подбородок обвис примерно на сантиметр. Чтобы кожа приросла обратно, я по рекомендации косметолога носил повязку — ничего не помогло! Кожа только отслоилась", — рассказал Фёдор.

По словам парня, косметологи не только не предложили ему помощь, но и начали угрожать, заявляя, что "у них всё схвачено". В итоге Фёдор, по его словам, понёс не только физический, но и материальный ущерб: с ним отказались работать заказчики. Так, парню пришлось заплатить 200 тысяч рублей фотографам, съёмки с которыми сорвались.