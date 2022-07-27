Валуев призвал турагентства нести ответственность за безопасность россиян в отелях
Депутат ГД Валуев призвал турагентства брать на себя ответственность за безопасность россиян
Туроператорам следует тщательно информировать клиентов о том регионе и отеле, куда туристы собираются отправиться отдыхать. Таким мнением поделился с Лайфом первый заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры депутат Госдумы Николай Валуев, комментируя предложение Госдумы о создании реестра недружественных отелей.
"Туроператору необходимо абсолютно точно информировать своих клиентов, куда они их везут, если там на регулярной основе происходят инциденты. Это задача того, кто занимается услугами в этой сфере", — заявил депутат.
Валуев отметил, что создавать ради этого полноценный реестр необязательно, поскольку в отелях гостят абсолютно разные люди. Здесь нужно учитывать человеческий фактор, поскольку "драки устраивают не отели, а сами туристы", напомнил парламентарий.
Ранее эксперт ОП РФ по туризму Роман Бобылев назвал "охотой на ведьм" реестр недружественных россиянам отелей. По его словам, случаи конфликта россиян с иностранцами случались и раньше. При этом уже существуют законные методы реагирования на такие ситуации.
ТАСС / Новодережкин Антон