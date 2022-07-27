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Регион
Опубликовано 27 июля 2022, 15:30

Валуев призвал турагентства нести ответственность за безопасность россиян в отелях

Депутат ГД Валуев призвал турагентства брать на себя ответственность за безопасность россиян

Туроператорам следует тщательно информировать клиентов о том регионе и отеле, куда туристы собираются отправиться отдыхать. Таким мнением поделился с Лайфом первый заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры депутат Госдумы Николай Валуев, комментируя предложение Госдумы о создании реестра недружественных отелей.

В России может появиться реестр недружественных зарубежных отелей
В России может появиться реестр недружественных зарубежных отелей

"Туроператору необходимо абсолютно точно информировать своих клиентов, куда они их везут, если там на регулярной основе происходят инциденты. Это задача того, кто занимается услугами в этой сфере", — заявил депутат.

Валуев отметил, что создавать ради этого полноценный реестр необязательно, поскольку в отелях гостят абсолютно разные люди. Здесь нужно учитывать человеческий фактор, поскольку "драки устраивают не отели, а сами туристы", напомнил парламентарий.

Ранее эксперт ОП РФ по туризму Роман Бобылев назвал "охотой на ведьм" реестр недружественных россиянам отелей. По его словам, случаи конфликта россиян с иностранцами случались и раньше. При этом уже существуют законные методы реагирования на такие ситуации.

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ТАСС / Новодережкин Антон

Ирина Фальке
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