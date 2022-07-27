Валуев призвал турагентства нести ответственность за безопасность россиян в отелях

Туроператорам следует тщательно информировать клиентов о том регионе и отеле, куда туристы собираются отправиться отдыхать. Таким мнением поделился с Лайфом первый заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры депутат Госдумы Николай Валуев, комментируя предложение Госдумы о создании реестра недружественных отелей.

"Туроператору необходимо абсолютно точно информировать своих клиентов, куда они их везут, если там на регулярной основе происходят инциденты. Это задача того, кто занимается услугами в этой сфере", — заявил депутат.

Валуев отметил, что создавать ради этого полноценный реестр необязательно, поскольку в отелях гостят абсолютно разные люди. Здесь нужно учитывать человеческий фактор, поскольку "драки устраивают не отели, а сами туристы", напомнил парламентарий.