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27 июля, 12:16

В Херсоне сработало взрывное устройство, ранены двое патрульных

В Херсоне сдетонировало самодельное взрывное устройство, в результате ранения получили два сотрудника патрульно-постовой службы. Об этом рассказал глава администрации региона Владимир Сальдо.

"Только что я получил информацию, несколько минут назад: проявления диверсионные продолжаются. Прозвучал взрыв в самом большом микрорайоне Херсона — Таврическом, — было взорвано самодельное взрывное устройство, начинённое гайками и болтами", — сообщил он в эфире канала "Соловьёв Live".

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А накануне вечером жители Херсона услышали серию взрывов. Российская система ПВО была задействована для перехвата выпущенных с украинских позиций снарядов.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Вишнякова
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