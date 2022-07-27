В Херсоне сработало взрывное устройство, ранены двое патрульных

В Херсоне сдетонировало самодельное взрывное устройство, в результате ранения получили два сотрудника патрульно-постовой службы. Об этом рассказал глава администрации региона Владимир Сальдо.

"Только что я получил информацию, несколько минут назад: проявления диверсионные продолжаются. Прозвучал взрыв в самом большом микрорайоне Херсона — Таврическом, — было взорвано самодельное взрывное устройство, начинённое гайками и болтами", — сообщил он в эфире канала "Соловьёв Live".