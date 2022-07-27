Адвокат погибшего проректора Российской таможенной академии выдвинул версию об убийстве
Проректора Российской таможенной академии Залима Керефова, найденного мёртвым в подмосковном СИЗО, могли убить. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказал его адвокат Алексей Цыганов, основываясь на экспертизе, с которой он ознакомился на днях.
На эту мысль юриста навёл тот факт, что разрез был сделан на правой руке Керефова, тогда как проректор был правшой. Адвокат добавил, что у погибшего также были обнаружены гематомы на запястьях, вдоль позвоночника и на лице.
"Он весь перебитый. На что это наводит? Всё указывает на то, что не мог он сам так поступить", — заявил Цыганов.
Лайф напоминает, 18 июля арестованный за продажу наркотиков проректор Российской таможенной академии Залим Керефов покончил с собой в следственном изоляторе. Его тело было обнаружено в одиночной камере в СИЗО № 1 Ногинска. Рядом находилась предсмертная записка, где Керефов раскаялся в содеянном. В ГСУ СК России по Московской области позднее сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "Халатность".
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