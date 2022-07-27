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27 июля, 11:58

В Правительстве Германии назвали поездку Шрёдера в Москву его личным делом

Поездка бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в Москву на днях не обсуждалась с властями ФРГ. Об этом заявила заместитель официального представителя правительства страны Кристиане Хофман.

"Поездка не обсуждалась, это частное дело господина Шрёдера", — отметила она.

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Напомним: о том, что Шрёдер прибыл в Москву, рассказал корреспондент немецкого телеканала NTV. Бывший канцлер Германии сообщил ему о намерении пробыть в российской столице несколько дней "на отдыхе". Позже жена Шрёдера заявила, что её супруг приехал не ради отдыха, а ради переговоров по энергетике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не уточнил, состоялся ли контакт Владимира Путина с экс-канцлером.

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Getty Images / Kay Nietfeld / picture alliance

Александра Вишнякова

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