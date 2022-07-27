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27 июля, 11:57

В ДНР готовятся утвердить устав международного трибунала над военными преступниками

В ДНР разработали проект соглашения по утверждению устава международного трибунала

В Донецкой Народной Республике разработали проект соглашения по утверждению устава международного трибунала над военными преступниками. Об этом сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

"В республике в ближайшее время будет проведён международный трибунал над военными преступниками", — сказала Никонорова в рамках конференции, посвящённой Дню памяти детей – жертв войны в Донбассе.

По её словам, теперь совместно с соответствующими правоохранительными и судебными органами республики власти ДНР занимаются доработкой самого устава.

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Ранее Лайф сообщал, что силы ДНР готовы взять республику под контроль до конца лета. По словам советника главы республики Дениса Пушилина, весь личный состав Народной милиции и всех спецподразделений спецслужб к этому готовы.

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ТАСС / Николай Тришин

Ирина Фальке

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