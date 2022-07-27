В ДНР готовятся утвердить устав международного трибунала над военными преступниками
В ДНР разработали проект соглашения по утверждению устава международного трибунала
В Донецкой Народной Республике разработали проект соглашения по утверждению устава международного трибунала над военными преступниками. Об этом сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.
"В республике в ближайшее время будет проведён международный трибунал над военными преступниками", — сказала Никонорова в рамках конференции, посвящённой Дню памяти детей – жертв войны в Донбассе.
По её словам, теперь совместно с соответствующими правоохранительными и судебными органами республики власти ДНР занимаются доработкой самого устава.
Ранее Лайф сообщал, что силы ДНР готовы взять республику под контроль до конца лета. По словам советника главы республики Дениса Пушилина, весь личный состав Народной милиции и всех спецподразделений спецслужб к этому готовы.
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ТАСС / Николай Тришин