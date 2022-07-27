В ДНР готовятся утвердить устав международного трибунала над военными преступниками

В Донецкой Народной Республике разработали проект соглашения по утверждению устава международного трибунала над военными преступниками. Об этом сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

"В республике в ближайшее время будет проведён международный трибунал над военными преступниками", — сказала Никонорова в рамках конференции, посвящённой Дню памяти детей – жертв войны в Донбассе.

По её словам, теперь совместно с соответствующими правоохранительными и судебными органами республики власти ДНР занимаются доработкой самого устава.