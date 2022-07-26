Проще убить, чем допросить: За что отморозкам украинского отряда "Медведи SS" Кравцова грозит казнь Нацистская боевая группировка "Медведи SS" была малоизвестна до ареста её лидера Александра Кравцова на "Азовстали". Теперь боевиков судит трибунал. Чем они занимались? 36118 36118 Коллаж © LIFE. Фото © Paula Bronstein / Getty Images

Верховный суд ДНР проводит заседание в закрытом режиме: "Медведей" здесь знают не понаслышке. С 2015 года нацисты из этой десантно-штурмовой группы (ДШГ) регулярно устраивали "сафари" на военнослужащих ДНР и мирных жителей республики, запятнав себя множеством военных преступлений. По данным следствия, с осени 2017 года по 20 мая 2022 года жертвами "Медведей SS", куда входило до двадцати бойцов, стали не менее сотни мирных жителей и военнослужащих ДНР.

"Медведи SS" со своим знаменем. Фото © EADaily

Главарь ДШГ Александр Кравцов попал под волну мобилизации в 2014 году. По некоторым данным, он получил тяжёлое ранение в донецком аэропорту и был списан в запас. В 2015 году добровольно вступил в "Правый сектор"*, затем перешёл в "Украинскую добровольческую армию" Дмитрия Яроша. После раскола "Правого сектора"* в 2015 году Ярош забрал самые боеспособные подразделения ПС* — пятый и восьмой батальоны. На их основе он и создал УДА. ДШГ "Медведи SS" вошла в состав восьмого батальона.

Александр Кравцов. Фото © AfterShock

Вследствие расформирования УДА "Медведи" растворились в других подразделениях, прежде всего в "Азове", и сдались после падения "Азовстали".

Сейчас в руках следователей ДНР оказались девять членов ДШГ. Главарь нацистов Кравцов уже признал вину. Его уголовное дело объединили с делом остальных восьмерых "медведей" и передали в Верховный суд ДНР. Всем нацистам грозит смертная казнь.

Самого Кравцова обвиняют в создании вооружённого формирования, не предусмотренного законом (ч. 1 ст. 237 УК ДНР), прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 232 УК ДНР) и в попытке изменения конституционного строя ДНР (ч. 3 ст. 34, ст. 323).

"Медведи" в поисках крови

Группа осуществляла огневые налёты и разведывательно-диверсионные действия на юге ДНР, преимущественно в районе Широкина, тесно взаимодействуя с подразделениями ВСУ. Официально нацисты не находились в структуре ВСУ, поэтому армейские использовали их для ударов по ДНР. Поскольку речь шла о добробате, действия нацистов якобы не нарушали положения Минских договорённостей. Свои задачи Кравцов выполнял успешно, о чём может свидетельствовать название ДШГ по его позывному: эта привилегия доступна только для особо отличившихся нацистов.

Кравцов в окружении бойцов. Фото © Телеграм-канал "НемеZида"

Контингент в ДШГ привлекали соответствующий. Кравцов, например, рассказал следователям ДНР о способе вербовки новобранцев из числа футбольных фанатов. Рекрутов (преимущественно из Львова) тестировали и принимали в группировку исключительно психопатов и садистов, исходя из психологической предрасположенности к совершению жестоких убийств и других преступлений. Фактически в отряд диверсантов набирались маньяки, для которых идейный нацизм был лишь прикрытием желания "охотиться на двуногого зверя".

Например, Вадим Китар (Штайнер), который, по его же словам, из ПТУР расстреливал грузовики с водой и личным составом армии ДНР. А вот слова Андрея Федорчука (Малыш) — ещё одного нациста-диверсанта.

— Я как-то не хотел сильно допрашивать, мне это не сильно нравилось, мне проще было убить, чем допросить.

Символика ДШГ "Медведи"

В своей атрибутике "Медведи" активно использовали нацистскую символику, руны и эмблемы Третьего рейха. Несмотря на то что буквы SS в названии ДШГ сами нацисты выдают за англоязычную аббревиатуру Secret Service ("Тайная служба"), всем ясно, что это лишь прикрытие для журналистов. Об этом говорит девиз ДШГ, взятый напрямую у эсэсовцев: Meine Ehre heisst Treue ("Моя честь зовётся верностью"). Шеврон группировки стилизован: на нём изображён древнегерманский или скандинавский щит, такие были у дивизий ваффен СС. В нижней части сами руны SS. В него также вписана медвежья лапа чёрного цвета в честь самого Кравцова, имеющего позывной Медведь.

В середине лапы новомодный герб Украины — тризуб из двух автоматов Калашникова и штык-ножа в середине, который активно используется добровольческим украинским корпусом "Правый сектор"(ДУК ПС)*, являющимся для "Медведей" патронажной родительской организацией.

Тело практически каждого "Медведя" представляет из себя настоящую галерею нацистских тату. У самого Кравцова, например, на плечах есть нацистское приветствие — 1488 и девиз.

Судя по тому, что рассказывают сами нацисты, общественности только предстоит узнать весь масштаб военных преступлений, в которых замешаны "Медведи SS". Некоторые эксперты склонны думать, что по своему стилю и поведению бойцы ДШГ напоминают садистов-извращенцев из печально известного батальона "Торнадо", которых Зеленский недавно выпустил из тюрьмы. Сегодня эти нацисты под стилизованными знамёнами Рейха убивают мирных граждан Донбасса.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Как бы вы наказали боевиков из группировки "Медведи SS"? 0 Их нужно приговорить к смертной казни. Их нужно осудить на долгий срок и перевоспитать. Я бы дал им пожизненный срок и отправил восстанавливать Донбасс. Передал бы в руки семьям погибших — пусть они решат.

Авторы Станислав Сенькин