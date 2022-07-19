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Опубликовано 19 июля 2022, 05:40

В Генпрокуратуре ДНР подтвердили гибель 14 человек при взрыве в драмтеатре Мариуполя

Утверждения о гибели 300 человек при взрыве в драматическом театре Мариуполя в марте этого года являются фейковыми. По словам начальника Следственного управления Генеральной прокуратуры ДНР Алексея Куцурубенко, внутри найдены останки лишь 14 погибших.

"При проведении следственных действий в помещениях разрушенного драмтеатра обнаружены останки 14 тел. Других останков не обнаружено", — цитирует его РИА "Новости".

Сильный запах у здания после трагедии вызвал склад рыбы в подвале, где был оборудован пункт для раздачи еды. На сегодняшний день все завалы разобраны, а все подвальные помещения исследованы, добавил представитель Генпрокуратуры ДНР.

В ЛНР назвали возможную причину взрыва драмтеатра в Мариуполе
В ЛНР назвали возможную причину взрыва драмтеатра в Мариуполе

Напомним, 16 марта в Минобороны России сообщили, что здание театра в Мариуполе заминировали и взорвали боевики "Азова", однако Киев обвинял в произошедшем российских военных. В тот день российская авиация не выполняла никаких задач, связанных с ударами по наземным целям в черте города. При этом украинская версия рассыпалась и благодаря опрошенным очевидцам.

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ТАСС / Егор Алеев

Артур Лапсаков
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