В Генпрокуратуре ДНР подтвердили гибель 14 человек при взрыве в драмтеатре Мариуполя
Утверждения о гибели 300 человек при взрыве в драматическом театре Мариуполя в марте этого года являются фейковыми. По словам начальника Следственного управления Генеральной прокуратуры ДНР Алексея Куцурубенко, внутри найдены останки лишь 14 погибших.
"При проведении следственных действий в помещениях разрушенного драмтеатра обнаружены останки 14 тел. Других останков не обнаружено", — цитирует его РИА "Новости".
Сильный запах у здания после трагедии вызвал склад рыбы в подвале, где был оборудован пункт для раздачи еды. На сегодняшний день все завалы разобраны, а все подвальные помещения исследованы, добавил представитель Генпрокуратуры ДНР.
Напомним, 16 марта в Минобороны России сообщили, что здание театра в Мариуполе заминировали и взорвали боевики "Азова", однако Киев обвинял в произошедшем российских военных. В тот день российская авиация не выполняла никаких задач, связанных с ударами по наземным целям в черте города. При этом украинская версия рассыпалась и благодаря опрошенным очевидцам.
ТАСС / Егор Алеев