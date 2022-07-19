В Генпрокуратуре ДНР подтвердили гибель 14 человек при взрыве в драмтеатре Мариуполя

Утверждения о гибели 300 человек при взрыве в драматическом театре Мариуполя в марте этого года являются фейковыми. По словам начальника Следственного управления Генеральной прокуратуры ДНР Алексея Куцурубенко, внутри найдены останки лишь 14 погибших.

"При проведении следственных действий в помещениях разрушенного драмтеатра обнаружены останки 14 тел. Других останков не обнаружено", — цитирует его РИА "Новости".

Сильный запах у здания после трагедии вызвал склад рыбы в подвале, где был оборудован пункт для раздачи еды. На сегодняшний день все завалы разобраны, а все подвальные помещения исследованы, добавил представитель Генпрокуратуры ДНР.