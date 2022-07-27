В Германии заявили о готовности турбины Siemens для передачи России

В Германии не видят препятствий поставкам турбин Siemens для "Северного потока" и считают действия России в этой связи "политической борьбой". Об этом заявила на брифинге заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.

"Правительство приняло к сведению снижение поставок "Газпромом", внимательно следит за ситуацией. Контракты по поставкам в настоящий момент не выполняются. Как и прежде, мы не видим технических причин для этого. Турбина здесь, она отремонтирована, наши канадские партнёры согласовали поставку турбины, мы благодарны им за это", — сказала она.