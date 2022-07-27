В Германии заявили о готовности турбины Siemens для передачи России
В Германии не видят препятствий поставкам турбин Siemens для "Северного потока" и считают действия России в этой связи "политической борьбой". Об этом заявила на брифинге заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.
"Правительство приняло к сведению снижение поставок "Газпромом", внимательно следит за ситуацией. Контракты по поставкам в настоящий момент не выполняются. Как и прежде, мы не видим технических причин для этого. Турбина здесь, она отремонтирована, наши канадские партнёры согласовали поставку турбины, мы благодарны им за это", — сказала она.
По её мнению, в данный момент нет никаких препятствий для поставки турбины, а действия России в этом вопросе — не что иное, как "политическая борьба". Также Хоффман подчеркнула, что Берлин, который ранее мог рассчитывать на поставки российского газа, больше не может этого сделать.
Ранее Лайф сообщал, что Канада 17 июля отправила на самолёте турбину Siemens для "Северного потока" в Германию. Её должны были транспортировать на пароме и по суше через Хельсинки. Оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля. Но из-за отсутствия необходимых документов передать турбину не удалось. При этом, как узнал "Коммерсант", компания Siemens Energy, обслуживающая турбины для газопровода "Северный поток", уже направила "Газпрому" экспортную лицензию, выданную Канадой.
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