НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 июля, 12:16

В туриндустрии предложили вместо учёта недружественных отелей создать проект Russia friendly

Эксперт Бобылев назвал "охотой на ведьм" реестр недружественных россиянам отелей

Создание реестра недружественных россиянам заграничных отелей — это "охота на ведьм" и попытка политизировать туризм. Так прокомментировал Лайфу инициативу Госдумы эксперт Общественной палаты РФ по туризму, председатель правления "Всероссийского объединения туристов" Роман Бобылев.

"Не надо политизировать туризм, его и так пытаются политизировать горячие головы поляков, украинцев и другие. Но, на мой взгляд, нам по этому пути не стоит идти. Не нужно заниматься охотой на ведьм. Надо исходить от обратногодавайте лучше запускать проект Russia friendly, то есть популяризовать те отели, которые лояльно относятся к российским туристам", — уточнил он.

По его словам, прецеденты конфликта россиян с иностранцами случались и раньше. При этом уже существуют законные методы реагирования на такие ситуации. Турист может обратиться в суд с иском к туроператору, турагенту или руководству отеля о выплате компенсации и привлечении виновных к ответственности, напомнил эксперт.

Бобылев уверен, что нагружать Ростуризм ещё и обязанностями по формированию таких реестров неправильно. Кроме того, есть МИД РФ для реагирования на случаи ущемления прав россиян и Роспотребнадзор, который может признать отель небезопасным и запретить данное размещение к продаже, добавил собеседник Лайфа.

Психолог дала советы россиянам, как избежать конфликтов с иностранцами на отдыхе за рубежом

Психолог дала советы россиянам, как избежать конфликтов с иностранцами на отдыхе за рубежом

Как писал Лайф, в России могут создать Единый реестр недружественных для россиян заграничных отелей, где наши туристы сталкиваются с дискриминацией и русофобией. В Госдуме объяснили инициативу участившимися случаями нарушения прав туристов из РФ за рубежом.

Обложка ©

Shutterstock

Кристина Шайдуллина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров