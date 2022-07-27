В туриндустрии предложили вместо учёта недружественных отелей создать проект Russia friendly

Создание реестра недружественных россиянам заграничных отелей — это "охота на ведьм" и попытка политизировать туризм. Так прокомментировал Лайфу инициативу Госдумы эксперт Общественной палаты РФ по туризму, председатель правления "Всероссийского объединения туристов" Роман Бобылев.

"Не надо политизировать туризм, его и так пытаются политизировать горячие головы поляков, украинцев и другие. Но, на мой взгляд, нам по этому пути не стоит идти. Не нужно заниматься охотой на ведьм. Надо исходить от обратного — давайте лучше запускать проект Russia friendly, то есть популяризовать те отели, которые лояльно относятся к российским туристам", — уточнил он.

По его словам, прецеденты конфликта россиян с иностранцами случались и раньше. При этом уже существуют законные методы реагирования на такие ситуации. Турист может обратиться в суд с иском к туроператору, турагенту или руководству отеля о выплате компенсации и привлечении виновных к ответственности, напомнил эксперт.

Бобылев уверен, что нагружать Ростуризм ещё и обязанностями по формированию таких реестров неправильно. Кроме того, есть МИД РФ для реагирования на случаи ущемления прав россиян и Роспотребнадзор, который может признать отель небезопасным и запретить данное размещение к продаже, добавил собеседник Лайфа.