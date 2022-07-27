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27 июля, 14:10

В Запорожье демонтировали памятник Александру Пушкину

<p>Памятник русскому поэту Александру Пушкину в Запорожье. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Памятник русскому поэту Александру Пушкину в Запорожье. Фото © Wikipedia

В центре Запорожья местные власти демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

"Памятник демонтирован и хранится. Где именно, мы не разглашаем. Он будет храниться там, пока не будет принято решение о его дальнейшей судьбе", — указано в сообщении.

Монумент великому русскому писателю установили более 20 лет назад в знак его визита на запорожскую землю в мае 1820 года.

На Украине планируют снести более 40 памятников в рамках "дерусификации"

На Украине планируют снести более 40 памятников в рамках "дерусификации"

Это далеко не первый демонтированный на Украине монумент, который имеет отношение к России и СССР. Так, в украинском городе Черновцы демонтировали два советских памятника. В том числе была снесена скульптура "Красноармейцы в бою". В Харькове националисты "Кракена" снесли памятник маршалу Жукову и изрисовали постамент, а во Львовской области демонтируют мемориальный комплекс "Вечный огонь.

Оксана Попова
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