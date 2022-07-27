В Запорожье демонтировали памятник Александру Пушкину
Памятник русскому поэту Александру Пушкину в Запорожье. Фото © Wikipedia
В центре Запорожья местные власти демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
"Памятник демонтирован и хранится. Где именно, мы не разглашаем. Он будет храниться там, пока не будет принято решение о его дальнейшей судьбе", — указано в сообщении.
Монумент великому русскому писателю установили более 20 лет назад в знак его визита на запорожскую землю в мае 1820 года.
Это далеко не первый демонтированный на Украине монумент, который имеет отношение к России и СССР. Так, в украинском городе Черновцы демонтировали два советских памятника. В том числе была снесена скульптура "Красноармейцы в бою". В Харькове националисты "Кракена" снесли памятник маршалу Жукову и изрисовали постамент, а во Львовской области демонтируют мемориальный комплекс "Вечный огонь.