В украинском городе Черновцы демонтировали два советских памятника

В том числе была снесена скульптура "Красноармейцы в бою". Городской совет отметил, что таким образом украинцы "выносят мусор".

Украинцы демонтируют в Черновцах памятник коммунисту Семёну Галицкому. Видео © t.me / ChernivtsiCityCouncil

Два советских памятника демонтированы в украинском городе Черновцы по решению властей. Об этом сообщил местный городской совет в телеграм-канале.

"Советскому хламу не место в нашем прекрасном городе!" — заявили в Черновецкой городской раде.

На опубликованных парламентом кадрах видно, как работники демонтируют памятник одному из основателей буковинской коммунистической партии — Семёну Галицкому. Также они снесли скульптуру "Красноармейцы в бою". Городской совет отметил, что таким образом украинцы "выносят мусор".