ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 апреля 2022, 14:54

В украинском городе Черновцы демонтировали два советских памятника

Скульптура "Красноармейцы в бою", которую демонтировали в Черновцах. Фото © Telegram / Чернівецька міська рада

Скульптура "Красноармейцы в бою", которую демонтировали в Черновцах. Фото © Telegram / Чернівецька міська рада

В том числе была снесена скульптура "Красноармейцы в бою". Городской совет отметил, что таким образом украинцы "выносят мусор".

Украинцы демонтируют в Черновцах памятник коммунисту Семёну Галицкому. Видео © t.me / ChernivtsiCityCouncil

Два советских памятника демонтированы в украинском городе Черновцы по решению властей. Об этом сообщил местный городской совет в телеграм-канале.

"Советскому хламу не место в нашем прекрасном городе!" — заявили в Черновецкой городской раде.

На опубликованных парламентом кадрах видно, как работники демонтируют памятник одному из основателей буковинской коммунистической партии — Семёну Галицкому. Также они снесли скульптуру "Красноармейцы в бою". Городской совет отметил, что таким образом украинцы "выносят мусор".

Замсекретаря ОП Бочаров: Россия поможет в восстановлении памятников ВОВ в Донбассе
Замсекретаря ОП Бочаров: Россия поможет в восстановлении памятников ВОВ в Донбассе

Ранее в Харькове националисты "Кракена" снесли памятник маршалу Жукову и изрисовали постамент. Бюст полководца зацепили лебёдкой за шею, после чего стащили на землю и увезли на свалку. При этом после демонтажа появилась надпись "Слава Украине" и национальный герб.

BannerImage
Евгения Колесникова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar