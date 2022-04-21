В украинском городе Черновцы демонтировали два советских памятника
Скульптура "Красноармейцы в бою", которую демонтировали в Черновцах. Фото © Telegram / Чернівецька міська рада
В том числе была снесена скульптура "Красноармейцы в бою". Городской совет отметил, что таким образом украинцы "выносят мусор".
Украинцы демонтируют в Черновцах памятник коммунисту Семёну Галицкому. Видео © t.me / ChernivtsiCityCouncil
Два советских памятника демонтированы в украинском городе Черновцы по решению властей. Об этом сообщил местный городской совет в телеграм-канале.
"Советскому хламу не место в нашем прекрасном городе!" — заявили в Черновецкой городской раде.
На опубликованных парламентом кадрах видно, как работники демонтируют памятник одному из основателей буковинской коммунистической партии — Семёну Галицкому. Также они снесли скульптуру "Красноармейцы в бою". Городской совет отметил, что таким образом украинцы "выносят мусор".
Ранее в Харькове националисты "Кракена" снесли памятник маршалу Жукову и изрисовали постамент. Бюст полководца зацепили лебёдкой за шею, после чего стащили на землю и увезли на свалку. При этом после демонтажа появилась надпись "Слава Украине" и национальный герб.