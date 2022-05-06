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Опубликовано 6 мая 2022, 13:36
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Во Львовской области демонтируют мемориальный комплекс "Вечный огонь"

Памятник во Львовской области. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Червоноградська міська рада / Юрий Гринов

Памятник во Львовской области. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Червоноградська міська рада / Юрий Гринов

Кроме того, снесут памятный знак Герою Советского Союза Алексею Лопатину и монумент в присёлке Заболотье села Силец.

Во Львовской области демонтируют ещё три советских памятника, включая мемориальный комплекс "Вечный огонь". Решение о сносе монументов принял горсовет Червонограда, о чём сообщил в своих соцсетях.

Согласно решению местных депутатов, будут демонтированы в том числе памятный знак Герою Советского Союза Алексею Лопатину и монумент в присёлке Заболотье села Силец, где велись бои советских солдат с немецко-фашистскими захватчиками.

В Харькове националисты "Кракена" снесли памятник маршалу Жукову и изрисовали постамент
В Харькове националисты "Кракена" снесли памятник маршалу Жукову и изрисовали постамент

Как уже писал Лайф, украинские власти активно сносят памятники и переименовывают топографические названия, которые имеют отношение к России и СССР. Так, в Тернополе демонтировали памятник советским лётчикам, а в Черкассах с монумента выжгли надпись о дружбе Украины и России. Кроме того, памятник русскому поэту Александру Пушкину снесли в Ужгороде и разобрали его бюст в Мукачеве.

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Николь Вербер
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