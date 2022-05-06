Во Львовской области демонтируют мемориальный комплекс "Вечный огонь"
Памятник во Львовской области. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Червоноградська міська рада / Юрий Гринов
Кроме того, снесут памятный знак Герою Советского Союза Алексею Лопатину и монумент в присёлке Заболотье села Силец.
Во Львовской области демонтируют ещё три советских памятника, включая мемориальный комплекс "Вечный огонь". Решение о сносе монументов принял горсовет Червонограда, о чём сообщил в своих соцсетях.
Согласно решению местных депутатов, будут демонтированы в том числе памятный знак Герою Советского Союза Алексею Лопатину и монумент в присёлке Заболотье села Силец, где велись бои советских солдат с немецко-фашистскими захватчиками.
Как уже писал Лайф, украинские власти активно сносят памятники и переименовывают топографические названия, которые имеют отношение к России и СССР. Так, в Тернополе демонтировали памятник советским лётчикам, а в Черкассах с монумента выжгли надпись о дружбе Украины и России. Кроме того, памятник русскому поэту Александру Пушкину снесли в Ужгороде и разобрали его бюст в Мукачеве.