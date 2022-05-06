Во Львовской области демонтируют мемориальный комплекс "Вечный огонь"

Кроме того, снесут памятный знак Герою Советского Союза Алексею Лопатину и монумент в присёлке Заболотье села Силец.

Во Львовской области демонтируют ещё три советских памятника, включая мемориальный комплекс "Вечный огонь". Решение о сносе монументов принял горсовет Червонограда, о чём сообщил в своих соцсетях.