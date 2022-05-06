Хорватия призвала исключить из санкций ЕС запрет на российский вакуумный газойль

Дело в том, что это сырьё необходимо для производства дизельного топлива и его поставщиков на рынке найти не так-то просто.

"VGO — сырьё, необходимое для производства дизельного топлива, а нефтеперерабатывающий завод INA в городе Риека оптимизирован для его использования в производственном цикле. Источники снабжения VGO на рынке весьма ограниченны. Вследствие этого INA выступает за дальнейшие закупки VGO, как это и было до сих пор", — говорится в тексте обращения компании к Еврокомиссии. В издании уточнили, что речь идёт об изъятии этого пункта из пакета санкций на год.