Хорватия призвала исключить из санкций ЕС запрет на российский вакуумный газойль
Дело в том, что это сырьё необходимо для производства дизельного топлива и его поставщиков на рынке найти не так-то просто.
Хорватия просит исключить из обсуждаемого шестого пакета санкций ЕС на поставки нефтепродуктов из России, так как крупнейшей нефтегазовой компании страны INA требуется вакуумный газойль (VGO), передаёт портал издания Vecernji list со ссылкой на источники.
"VGO — сырьё, необходимое для производства дизельного топлива, а нефтеперерабатывающий завод INA в городе Риека оптимизирован для его использования в производственном цикле. Источники снабжения VGO на рынке весьма ограниченны. Вследствие этого INA выступает за дальнейшие закупки VGO, как это и было до сих пор", — говорится в тексте обращения компании к Еврокомиссии. В издании уточнили, что речь идёт об изъятии этого пункта из пакета санкций на год.
А ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович предупредил сограждан о новом росте цен на бензин и дизель. Только за последнюю неделю ценник на автозаправочных станциях страны подрос примерно на 1,2 евро за бак. При этом сообщается, что останавливаться топливная инфляция не намерена.
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