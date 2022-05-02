Премьер Хорватии предупредил сограждан о новом росте цен на бензин и дизель

Только за последнюю неделю ценник на автозаправочных станциях страны подрос примерно на 1,2 евро за бак. При этом сообщается, что останавливаться топливная инфляция не намерена.

В Хорватии во вторник, 3 мая, снова вырастут цены на топливо. Платить дороже придётся не только за бензин, но и за дизель, предупредил премьер-министр Андрей Пленкович.

"Завтра бензин "евросупер 95" будет 12,63 куны (около 1,68 евро), евродизель — 13,28 куны (около 1,77 евро), солярка — 9,39 куны (1,25 евро) за литр", — сообщил политик.

Согласно озвученным им ценам, в стране только за неделю ценник на полный бак топлива вырос примерно на 1,2 евро. Например, в прошлый вторник цена бензина "евросупер 95" на заправках хорватских компаний Ina, Petrol, Crodux и Tifon достигла 12,36 куны (около 1,65 евро). Евродизель на большинстве АЗС вырос до 13,04 куны (около 1,74 евро). Такие цены в стране напрямую связывают с санкционным кризисом.