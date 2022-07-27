В России покажут документальный фильм о нацистских карателях из "Азова"

Сегодня, 27 июля, состоится премьера документального фильма "Нацистские каратели" о преступлениях военнослужащих из полка "Азов". Картина будет показана в 22:00 в эфире программы "Соловьёв Live", а также на площадках проекта "Украинский фронт 360". Об этом сообщила журналистка Марина Ким в телеграм-канале.

Премьера фильма о преступлениях "Азова" состоится сегодня. Видео © Telegram / КИМ

"История полка "Азов" от Одессы до Мариуполя, от Урзуфа до "Азовстали" в рассказах самих азовцев! Как и где сегодня содержится "Украинский неонацизм", — написала она в телеграм-канале.

Ким рассказала, что съёмки проходили в тюрьмах, а разговорить удалось "самых идейных и мотивированных". Они рассказали, чем руководствовались, совершая преступления, и почему вместо "героической обороны" вышли без боя с "Азовстали".