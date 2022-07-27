ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 июля 2022, 14:16
5679

В России покажут документальный фильм о нацистских карателях из "Азова"

Сегодня, 27 июля, состоится премьера документального фильма "Нацистские каратели" о преступлениях военнослужащих из полка "Азов". Картина будет показана в 22:00 в эфире программы "Соловьёв Live", а также на площадках проекта "Украинский фронт 360". Об этом сообщила журналистка Марина Ким в телеграм-канале.

Премьера фильма о преступлениях "Азова" состоится сегодня. Видео © Telegram / КИМ

"История полка "Азов" от Одессы до Мариуполя, от Урзуфа до "Азовстали" в рассказах самих азовцев! Как и где сегодня содержится "Украинский неонацизм", — написала она в телеграм-канале.

Ким рассказала, что съёмки проходили в тюрьмах, а разговорить удалось "самых идейных и мотивированных". Они рассказали, чем руководствовались, совершая преступления, и почему вместо "героической обороны" вышли без боя с "Азовстали".

ВСУ разрушили место съёмок фильма "Маленькая Вера"
ВСУ разрушили место съёмок фильма "Маленькая Вера"

Ранее Лайф сообщал, что проект "Дада — нетнет" выпустил фильм о детях ВОВ и войны в Донбассе в 2014 году. Несмотря на большую разницу в возрасте, героини картины сошлись в одном: тяготы войны, в том числе и эмоции от победы, преследуют человека всю жизнь.

BannerImage

Telegram / КИМ

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar