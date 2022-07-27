На публициста Кара-Мурзу завели новое уголовное дело
Адвокат Кара-Мурзы заявил об очередном уголовном деле на оппозиционера
Против журналиста Владимира Кара-Мурзы, арестованного по обвинению в дискредитации ВС РФ, возбудили ещё одно уголовное дело. Об этом сообщил его адвокат Вадим Прохоров, уточнив, что обвинение пока ещё не предъявлено. По его словам, Кара-Мурзу подозревают в связях с организацией, деятельность которой была признана нежелательной на территории РФ.
"На этот раз — по части 1 статьи 284.1 УК РФ "Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации её деятельности", — пояснил юрист.
Ранее Лайф писал, что на Владимира Кара-Мурзу завели дело о дискредитации Российской армии. Позже Басманный суд Москвы арестовал публициста, хотя защита предлагала отпустить фигуранта под залог в пять миллионов рублей.
ТАСС / Григоров Гавриил