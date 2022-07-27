Путин наградил Кадырова орденом Александра Невского

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент РФ Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение. Об этом он написал в среду в телеграм-канале.

Кадыров уточнил, что получить такую награду от президента России для него огромная честь, а также поблагодарил Путина за оказанное доверие и постоянное внимание к развитию республики. Сам документ на портале правовой информации пока не опубликован.

"Лично для себя воспринимаю награду как аванс, обязуюсь и в дальнейшем самоотверженно служить во благо Чеченской Республики и нашей великой Родины — России", — подчеркнул глава Чечни.