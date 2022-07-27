Путин наградил Кадырова орденом Александра Невского
Глава Чечни Кадыров сообщил, что Путин наградил его орденом Александра Невского
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент РФ Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение. Об этом он написал в среду в телеграм-канале.
Кадыров уточнил, что получить такую награду от президента России для него огромная честь, а также поблагодарил Путина за оказанное доверие и постоянное внимание к развитию республики. Сам документ на портале правовой информации пока не опубликован.
"Лично для себя воспринимаю награду как аванс, обязуюсь и в дальнейшем самоотверженно служить во благо Чеченской Республики и нашей великой Родины — России", — подчеркнул глава Чечни.
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Ранее Лайф писал, что Путин наградил президента Узбекистана орденом Александра Невского. Согласно указу, Шавкат Мирзиёев удостоен этой награды за большие заслуги по укреплению дружбы между Россией и Узбекистаном.
ТАСС / Елена Афонина