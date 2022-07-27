В "Газпроме" заявили, что Siemens не выполняет работы по ремонту двигателей
Замглавы "Газпрома" Маркелов: Siemens не ремонтирует двигатели для "Северного потока"
Компания Siemens не выполняет обязательства по ремонту двигателей для газопровода "Северный поток". В итоге сейчас из шести турбин на компрессорной станции "Портовая" в рабочем состоянии осталась только одна. Об этом рассказал замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов.
По его словам, компания ещё в мае рассчитывала получить от Siemens один отремонтированный двигатель, но этого не случилось. При этом до введения санкций у "Газпрома" не было проблем с получением агрегатов после ремонта.
"Остаются открыты вопросы по санкционным рискам, препятствующим возврату этого газотурбинного двигателя в Россию и отправке на ремонт других двигателей. Ещё один вопрос связан с неисправными двигателями, которые находятся на компрессорной станции в состоянии вынужденного простоя из-за аварийных отказов. Компания Siemens не выполняет работы по устранению данных проблем", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Маркелов объяснил, что для поддержания нужного давления на "Северном потоке" на компрессорной станции используются шесть газоперекачивающих агрегатов, при этом пять турбин нужны для поддержания плановой пропускной способности газопровода, а одна находится в резерве. Сегодня же на станции в работоспособном состоянии остался только один двигатель.
Ранее Лайф сообщал, что Канада 17 июля отправила на самолёте турбину Siemens для "Северного потока" в Германию. Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля. Но из-за отсутствия необходимых документов передать турбину не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины, на фоне того как сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятны. Из-за этого объёмы прокачки российского газа по "Северному потоку" уже упали до 20% от максимальной мощности.
Sean Gallup/Getty Images