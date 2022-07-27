В "Газпроме" заявили, что Siemens не выполняет работы по ремонту двигателей

Компания Siemens не выполняет обязательства по ремонту двигателей для газопровода "Северный поток". В итоге сейчас из шести турбин на компрессорной станции "Портовая" в рабочем состоянии осталась только одна. Об этом рассказал замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов.

По его словам, компания ещё в мае рассчитывала получить от Siemens один отремонтированный двигатель, но этого не случилось. При этом до введения санкций у "Газпрома" не было проблем с получением агрегатов после ремонта.

"Остаются открыты вопросы по санкционным рискам, препятствующим возврату этого газотурбинного двигателя в Россию и отправке на ремонт других двигателей. Ещё один вопрос связан с неисправными двигателями, которые находятся на компрессорной станции в состоянии вынужденного простоя из-за аварийных отказов. Компания Siemens не выполняет работы по устранению данных проблем", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".