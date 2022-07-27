Поставки по "Северному потоку" снизились до 20% из-за остановки второй турбины

Объёмы прокачки российского газа по "Северному потоку" упали до 20% от максимальной мощности после остановки работы ещё одной газовой турбины. Об этом сообщает немецкий газотранспортный оператор Gascade.

"С 27.07.2022 с восьми утра (09:00 по Москве) 1,28 миллиона кубометров в час, или около 20% от максимальной пропускной способности "Северного потока", было транспортировано по "Северному потоку" в соответствии с заявками", — говорится в заявлении.