Поставки по "Северному потоку" снизились до 20% из-за остановки второй турбины
Объёмы прокачки российского газа по "Северному потоку" упали до 20% от максимальной мощности после остановки работы ещё одной газовой турбины. Об этом сообщает немецкий газотранспортный оператор Gascade.
"С 27.07.2022 с восьми утра (09:00 по Москве) 1,28 миллиона кубометров в час, или около 20% от максимальной пропускной способности "Северного потока", было транспортировано по "Северному потоку" в соответствии с заявками", — говорится в заявлении.
О снижении объёмов транзита топлива ранее предупреждал "Газпром". В энергетической корпорации объясняли, что причина тому — вынужденная остановка ещё одной турбины на фоне того, как сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятны. Тем временем цена на газ в Европе накануне превысила отметку в 2200 долларов за тысячу кубометров топлива. В последний раз такая стоимость газа фиксировалась в начале марта текущего года.
Sean Gallup / Getty Images