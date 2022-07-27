Зеленский предложил назначить генпрокурором Украины депутата от своей партии
Зеленский предложил Раде назначить генпрокурором Украины депутата Костина
Депутат Верховной рады Андрей Костин. Фото © Деловая столица
Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить генеральным прокурором депутата от правящей партии "Слуга народа" Андрея Костина. Постановление о предоставлении согласия он внёс в Верховную раду.
"Предоставить согласие на назначение президентом Украины Костина Андрея Евгеньевича на должность генерального прокурора", — сказано в постановлении.
Проект постановления уже передан на рассмотрение руководству Рады и профильному комитету. Текст документа на сайте отсутствует.
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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполнявшего обязанности главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Позже лидер Незалежной анонсировал кадровую ревизию в Службе безопасности страны.