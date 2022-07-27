Зеленский предложил назначить генпрокурором Украины депутата от своей партии

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить генеральным прокурором депутата от правящей партии "Слуга народа" Андрея Костина. Постановление о предоставлении согласия он внёс в Верховную раду.

"Предоставить согласие на назначение президентом Украины Костина Андрея Евгеньевича на должность генерального прокурора", — сказано в постановлении.