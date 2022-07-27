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27 июля, 07:14

Зеленский предложил назначить генпрокурором Украины депутата от своей партии

Зеленский предложил Раде назначить генпрокурором Украины депутата Костина

<p>Депутат Верховной рады Андрей Костин. Фото © <a href="https://www.dsnews.ua/politics/novim-genprokurorom-stane-golova-pravovogo-komitetu-radi-kostin-nardep-zheleznyak-25072022-463219" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Деловая столица</a></p>

Депутат Верховной рады Андрей Костин. Фото © Деловая столица

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить генеральным прокурором депутата от правящей партии "Слуга народа" Андрея Костина. Постановление о предоставлении согласия он внёс в Верховную раду.

"Предоставить согласие на назначение президентом Украины Костина Андрея Евгеньевича на должность генерального прокурора", — сказано в постановлении.

Проект постановления уже передан на рассмотрение руководству Рады и профильному комитету. Текст документа на сайте отсутствует.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполнявшего обязанности главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Позже лидер Незалежной анонсировал кадровую ревизию в Службе безопасности страны.

Оксана Попова

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