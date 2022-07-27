На родине ковида ввели строгий карантин всего из-за четырёх заболевших

В районе Цзянся города Ухань китайской провинции Хубэй ввели трёхдневный карантин из-за выявления четырёх бессимптомных случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление местного штаба по профилактике и борьбе с CoViD-19. Жителям целого района с населением более 1,3 миллиона человек рекомендовали временно не покидать его и не выходить из домов без крайней необходимости.

На территории района Цзянся несколько дней будут закрыты религиозные, культурные и туристические объекты, бары, кинотеатры, шахматные и карточные залы, салоны красоты и рынки. Движение автобусов по району приостановлено. Все предприятия общепита работают только на доставку. Местных жителей призывают чаще мыть руки, проветривать помещения и обязательно носить маски.

Напомним, что именно с города Ухань в провинции Хубэй в конце декабря 2019 года началось распространение коронавирусной инфекции. Первые сообщения о вспышках болезни появились в Китае 31 декабря 2019 года, а первые клинические проявления у заболевших возникли ранее — 1 декабря 2019 года. С тех пор по всей провинции, а также по всему Центральному Китаю действуют очень строгие профилактические мероприятия и оперативно вводятся строгие профилактические меры, если появляются новые заболевшие. Прошлым летом буквально всех жителей Ухани проверили на ковид всего из-за восьми инфицированных горожан. В районе, где нашли заражённых, были закрыты школы и другие учебные заведения, введены строгие ограничения в метро.