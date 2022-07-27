Китай может создать бесполётную зону, чтобы не дать Пелоси посетить Тайвань

В Китае задумались об объявлении бесполётной зоны, чтобы помешать спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыть с визитом на Тайвань. Об этом сообщает South China Morning Post, ссылаясь на местных военных аналитиков.

По данным издания, Пекин полон решимости использовать все возможные средства, вплоть до военных, ради пресечения попыток Вашингтона оказать поддержку Тайваню в борьбе за независимость. Авторы публикации напомнили, что китайские власти не раз предупреждали, что подобные действия Штатов лишь обострят ситуацию вокруг острова.