Черногория выдала России экс-сотрудника московского банка, похитившего 35 млрд рублей

Из Черногории в Россию экстрадирован бывший сотрудник одного из московских банков Сергей Ипатов, который обвиняется в хищении 35 миллиардов рублей в составе группы лиц. Об этом сообщили в МВД РФ.

Из Черногории экстрадирован экс-сотрудник московского банка, обвиняемый в крупном хищении. Видео © МВД РФ

По данным следствия, мужчина занимал руководящую должность в одном из столичных финансовых учреждений. В 2015–2016 годах в сговоре с другими работниками обвиняемый умышленно занижал при внесении в базу суммы денежных вкладов физлиц.

"Разница между отражёнными в базе сведениями и фактически внесёнными вкладчиками денежными средствами похищалась. Кредитно-финансовой организации был причинён ущерб в размере 35 миллиардов рублей, — уточнили в ведомстве.

Ипатов бежал за границу после обвинения в мошенничестве и в 2018 году был объявлен в международный розыск. В феврале этого года его задержали в аэропорту Черногории.