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Опубликовано 15 июля 2022, 12:23

Черногория выдала России экс-сотрудника московского банка, похитившего 35 млрд рублей

Из Черногории в Россию экстрадирован бывший сотрудник одного из московских банков Сергей Ипатов, который обвиняется в хищении 35 миллиардов рублей в составе группы лиц. Об этом сообщили в МВД РФ.

Из Черногории экстрадирован экс-сотрудник московского банка, обвиняемый в крупном хищении. Видео © МВД РФ

По данным следствия, мужчина занимал руководящую должность в одном из столичных финансовых учреждений. В 2015–2016 годах в сговоре с другими работниками обвиняемый умышленно занижал при внесении в базу суммы денежных вкладов физлиц.

"Разница между отражёнными в базе сведениями и фактически внесёнными вкладчиками денежными средствами похищалась. Кредитно-финансовой организации был причинён ущерб в размере 35 миллиардов рублей, — уточнили в ведомстве.

Ипатов бежал за границу после обвинения в мошенничестве и в 2018 году был объявлен в международный розыск. В феврале этого года его задержали в аэропорту Черногории.

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Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали четверых жителей Казани, которые подозреваются в хищении более 12,7 миллиона рублей у матери погибшего на Украине военного. Под видом работников Банка России они обманным путём выманили у женщины крупную сумму.

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МВД РФ

Татьяна Миссуми
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