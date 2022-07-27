В США предрекли прекращение поставок оружия Киеву уже осенью

Запад будет вынужден прекратить поставки оружия на Украину ближайшей осенью или зимой из-за нарастающих экономических трудностей. Об этом в статье для 19FortyFive пишет подполковник вооружённых сил США Дэниел Дэвис.

"Отчасти в результате масштабных санкций, введённых против России, цены на бензин выросли до исторического максимума, мировые запасы продовольствия упали почти до кризисного уровня, повысив стоимость практически всех продуктов. Ситуация с газом в Европе может оказаться спусковым крючком для сокращения западной поддержки Украины", — уточнил военный.

Он добавил, что жители США и Европы с приходом холодов начнут активнее выражать недовольство властью и потоками денег и оружия Киеву, если кризис продолжится. Это и заставит западные власти пересмотреть взгляды на поддержку Незалежной.