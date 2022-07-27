В США предрекли прекращение поставок оружия Киеву уже осенью
Подполковник США Дэвис рассказал, когда Запад может перестать вооружать Украину
Запад будет вынужден прекратить поставки оружия на Украину ближайшей осенью или зимой из-за нарастающих экономических трудностей. Об этом в статье для 19FortyFive пишет подполковник вооружённых сил США Дэниел Дэвис.
"Отчасти в результате масштабных санкций, введённых против России, цены на бензин выросли до исторического максимума, мировые запасы продовольствия упали почти до кризисного уровня, повысив стоимость практически всех продуктов. Ситуация с газом в Европе может оказаться спусковым крючком для сокращения западной поддержки Украины", — уточнил военный.
Он добавил, что жители США и Европы с приходом холодов начнут активнее выражать недовольство властью и потоками денег и оружия Киеву, если кризис продолжится. Это и заставит западные власти пересмотреть взгляды на поддержку Незалежной.
Ранее Лайф рассказывал, что США и союзники поставят Украине до 30 систем РСЗО. Ключевым вопросом на данный момент является логистика доставки ракет для систем, отметили в офисе Зеленского.
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