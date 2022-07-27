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27 июля, 14:49

Россиян заверили, что запасов вакцин от коронавируса хватит на несколько месяцев

ЦРПТ: Запасов вакцин от коронавируса в России достаточно

При нынешнем уровне потребления запасов вакцин от коронавируса в России хватит на несколько месяцев. Об этом проинформировал в среду оператор маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Таким образом эксперты опровергли информацию "Коммерсанта" о том, что в российских поликлиниках якобы закончился "Спутник лайт".

"Запасов вакцин от коронавируса в России достаточно, риски дефицита препаратов в настоящее время отсутствуют", — приводит заявление ЦРПТ ТАСС.

Подсчитано, что по состоянию на 27 июля в прививочных пунктах и на складах находится более 26 миллионов доз вакцин, почти 10% из них — "Спутник лайт".

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Ранее в Минздраве сообщили, для ревакцинации против коронавируса можно использовать первый компонент "Спутника V", так как он идентичен "Спутнику лайт", но для граждан старше 60 лет целесообразно использовать двукратное введение вакцины — первого и второго компонента: это позволит сформировать более высокий уровень защитного иммунитета. В ведомстве также заверили, что необходимые запасы вакцины есть во всех регионах страны.

Обложка ©

unsplash.com / Steven Cornfield

Алексей Берковиц

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