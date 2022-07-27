Россиян заверили, что запасов вакцин от коронавируса хватит на несколько месяцев

При нынешнем уровне потребления запасов вакцин от коронавируса в России хватит на несколько месяцев. Об этом проинформировал в среду оператор маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Таким образом эксперты опровергли информацию "Коммерсанта" о том, что в российских поликлиниках якобы закончился "Спутник лайт".

"Запасов вакцин от коронавируса в России достаточно, риски дефицита препаратов в настоящее время отсутствуют", — приводит заявление ЦРПТ ТАСС.

Подсчитано, что по состоянию на 27 июля в прививочных пунктах и на складах находится более 26 миллионов доз вакцин, почти 10% из них — "Спутник лайт".