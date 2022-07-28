Бойфренда, жестоко зарезавшего 17-летнюю девушку в Новосибирске, отправили в СИЗО
В Новосибирске подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней девушки отправили в СИЗО
27-летний уроженец Таджикистана, который из ревности жестоко зарезал свою девушку в Новосибирске, по решению суда отправлен на два месяца под стражу в следственный изолятор. Видео с заседания публикует SHOT.
Подозреваемый в убийстве жительницы Новосибирска заявил, что раскаивается в содеянном. Видео © Telegram / SHOT
В зале суда преступник заявил, что причиной такой зверской расправы стала "измена", а встречался он с девушкой два года. Также, по словам мужчины, ему нечего сказать родителям погибшей.
"Любили её?" — "Очень!" — "Если вы раскаиваетесь, почему сразу не сдались полиции?" — "Мне надо было гулять".
Как уточняет SHOT, родители много раз сообщали в полицию об угрозах в адрес дочери от парня, но никакой реакции не было. По факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".
Напомним, убийство 17-летней девушки произошло вечером 26 июля и попало в объектив видеорегистратора. Мужчина нанёс 15 ударов ножом. Полиция задержала преступника. Им оказался бывший возлюбленный погибшей — 27-летний гражданин Таджикистана. На допросе он сознался в содеянном.
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