Бойфренда, жестоко зарезавшего 17-летнюю девушку в Новосибирске, отправили в СИЗО

27-летний уроженец Таджикистана, который из ревности жестоко зарезал свою девушку в Новосибирске, по решению суда отправлен на два месяца под стражу в следственный изолятор. Видео с заседания публикует SHOT.

Подозреваемый в убийстве жительницы Новосибирска заявил, что раскаивается в содеянном. Видео © Telegram / SHOT

В зале суда преступник заявил, что причиной такой зверской расправы стала "измена", а встречался он с девушкой два года. Также, по словам мужчины, ему нечего сказать родителям погибшей.

"Любили её?" — "Очень!" — "Если вы раскаиваетесь, почему сразу не сдались полиции?" — "Мне надо было гулять".