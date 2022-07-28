Экс-футболист "Спартака" и ЦСКА Роман Ерёменко перешёл к аутсайдерам чемпионата Финляндии

Полузащитник Роман Ерёменко подписал контракт с финской командой ХИФК до конца сезона. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба из Хельсинки.

До заключения соглашения 35-летний футболист в течение нескольких недель тренировался с командой.

"Меня переполняют положительные эмоции, поскольку давно не играл. Постараюсь принести команде пользу. Надеюсь, что в ходе дальнейших тренировок смогу вернуть былую форму", — сказал Ерёменко.

Последним клубом хавбека был "Ростов", который он покинул в феврале 2021 года. В России он также выступал за московский "Спартак", столичный ЦСКА и казанский "Рубин". За сборную Финляндии Ерёменко провёл 73 матча и забил пять голов.