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28 июля, 09:27

"Пытаются продавать любовь": Политолог предрекла недолгую популярность первой леди Украины на Западе

Политолог Август предположила, сколько продлится популярность первой леди Украины

Европейские страны перестали скрывать усталость от украинского конфликта: люди выходят на митинги и акции, где призывают Киев к мирному разрешению ситуации. Чтобы переключить внимание граждан от происходящего, лидер Незалежной Владимир Зеленский совместно с супругой Еленой начали "продавать любовь". Такое мнение в беседе с Лайфом высказала политтехнолог, политолог Алёна Август.

По её словам, европейцы устали не только от украинского лидера, который неубедительно якобы ратует за справедливость, но и от беженцев, не умеющих себя вести. Граждане, приютившие гостей из Незалежной, теперь не готовы делиться гостеприимством в условиях резкого повышения цен, продолжила Август.

"Идут разговоры о том, что неплохо было бы уже заключить какой-то мир сколько всё это продлится? От образа Зеленского усталость. Он уже не работает. Он уже себя не продаёт, потому что мы понимаем, что всё это ради того, чтобы продолжать вытягивать средства в поддержку и нарабатывать себе политический капитал. Если раньше продавалась война и сила, то теперь пытаются продавать любовь. Пара появляется вместе на обложках, Елена выступает там, где раньше первые леди не выступали. Понятно, что это попытка как-то эту историю переупаковать заново", — подчеркнула собеседница Лайфа.

Политолог считает, что образ супруги украинского президента будет "работать" недолго, так как люди устали от самого слова Украина и происходящей вокруг ситуации. К тому же, как подчеркнула эксперт, ситуация, в которой много вранья, долго существовать не может.

В офисе и у обломков самолёта: Зеленский с женой снялись для модного Vogue

В офисе и у обломков самолёта: Зеленский с женой снялись для модного Vogue

Ранее аналогичное мнение высказала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сообщила, что мировой общественности надоел президент Украины Владимир Зеленский, "им обкормили", поэтому на Западе взялись раскручивать его супругу Елену.

Обложка ©

Vogue / Annie Leibovitz

Юлия Архипова

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