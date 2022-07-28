"Пытаются продавать любовь": Политолог предрекла недолгую популярность первой леди Украины на Западе

Европейские страны перестали скрывать усталость от украинского конфликта: люди выходят на митинги и акции, где призывают Киев к мирному разрешению ситуации. Чтобы переключить внимание граждан от происходящего, лидер Незалежной Владимир Зеленский совместно с супругой Еленой начали "продавать любовь". Такое мнение в беседе с Лайфом высказала политтехнолог, политолог Алёна Август.

По её словам, европейцы устали не только от украинского лидера, который неубедительно якобы ратует за справедливость, но и от беженцев, не умеющих себя вести. Граждане, приютившие гостей из Незалежной, теперь не готовы делиться гостеприимством в условиях резкого повышения цен, продолжила Август.

"Идут разговоры о том, что неплохо было бы уже заключить какой-то мир — сколько всё это продлится? От образа Зеленского усталость. Он уже не работает. Он уже себя не продаёт, потому что мы понимаем, что всё это ради того, чтобы продолжать вытягивать средства в поддержку и нарабатывать себе политический капитал. Если раньше продавалась война и сила, то теперь пытаются продавать любовь. Пара появляется вместе на обложках, Елена выступает там, где раньше первые леди не выступали. Понятно, что это попытка как-то эту историю переупаковать заново", — подчеркнула собеседница Лайфа.

Политолог считает, что образ супруги украинского президента будет "работать" недолго, так как люди устали от самого слова Украина и происходящей вокруг ситуации. К тому же, как подчеркнула эксперт, ситуация, в которой много вранья, долго существовать не может.