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28 июля, 09:14

Лесной пожар в Якутии перекинулся на село Арылах, для тушения привлечена авиация

<p>Пожар в Якутии. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/ykt_novosty/21513" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Новости Якутии</a></p>

Пожар в Якутии. Обложка © Telegram / Новости Якутии

Природный пожар, вспыхнувший в лесах Мирнинского района Якутии, перешёл на село Арылах. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Лесной пожар в Якутии. Видео © Telegram / Новости Якутии

"В селе Арылах Мирнинского района лесной пожар перекинулся на жилые постройки. На место вылетел самолёт Бе-200 МЧС России", уточняется в заявлении.

В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно угрожающее приближение огня к домам посёлка и клубы густого дыма.

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Напомним, 19 июля в Якутии и Хабаровском крае объявлен режим ЧС федерального уровня по упрощённому порядку для оперативного наращивания сил в целях борьбы с природными пожарами.

Татьяна Миссуми

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