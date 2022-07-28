Лесной пожар в Якутии перекинулся на село Арылах, для тушения привлечена авиация

Природный пожар, вспыхнувший в лесах Мирнинского района Якутии, перешёл на село Арылах. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Лесной пожар в Якутии. Видео © Telegram / Новости Якутии

"В селе Арылах Мирнинского района лесной пожар перекинулся на жилые постройки. На место вылетел самолёт Бе-200 МЧС России", — уточняется в заявлении.

В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно угрожающее приближение огня к домам посёлка и клубы густого дыма.