Лесной пожар в Якутии перекинулся на село Арылах, для тушения привлечена авиация
Пожар в Якутии. Обложка © Telegram / Новости Якутии
Природный пожар, вспыхнувший в лесах Мирнинского района Якутии, перешёл на село Арылах. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Лесной пожар в Якутии. Видео © Telegram / Новости Якутии
"В селе Арылах Мирнинского района лесной пожар перекинулся на жилые постройки. На место вылетел самолёт Бе-200 МЧС России", — уточняется в заявлении.
В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно угрожающее приближение огня к домам посёлка и клубы густого дыма.
Напомним, 19 июля в Якутии и Хабаровском крае объявлен режим ЧС федерального уровня по упрощённому порядку для оперативного наращивания сил в целях борьбы с природными пожарами.