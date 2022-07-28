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28 июля, 09:00

В Донецке откроется первый региональный центр, работающий по модели "Сириуса"

В Донецке откроется первый образовательный центр, работающий по модели "Сириуса". Об этом сообщила руководитель фонда, председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелёва.

"Мы хотим в Донецке создавать первый центр [работающий по модели "Сириуса"]. Мы уже договорились, и мы готовимся", — сказала она в ходе встречи с преподавателями Донецкой и Луганской народных республик.

Шмелёва добавила, что до полной реализации намеченных планов предстоит большой путь, однако его можно будет пройти достаточно быстро, как только позволят обстоятельства.

Омбудсмен Львова-Белова запустила проект по социальной адаптации детей Донбасса

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Ранее в Волчанске под Харьковом был открыт гуманитарный центр "Единой России". Там местные жители смогут получить предметы первой необходимости и детские товары, а также медицинскую помощь.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Васильева

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