В Донецке откроется первый региональный центр, работающий по модели "Сириуса"

В Донецке откроется первый образовательный центр, работающий по модели "Сириуса". Об этом сообщила руководитель фонда, председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелёва.

"Мы хотим в Донецке создавать первый центр [работающий по модели "Сириуса"]. Мы уже договорились, и мы готовимся", — сказала она в ходе встречи с преподавателями Донецкой и Луганской народных республик.

Шмелёва добавила, что до полной реализации намеченных планов предстоит большой путь, однако его можно будет пройти достаточно быстро, как только позволят обстоятельства.