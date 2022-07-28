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28 июля, 08:52

Учёные предложили защищаться от ковида пластырем

В Австралии создали пластырь с вакциной против всех существующих штаммов ковида

Учёные из австралийской биотехнологической компании Vaxxas создали пластырь с белковой вакциной против коронавирусной инфекции. Его эффективность была доказана в ходе масштабных лабораторных испытаний, сообщает газета The Australian.

"Пластырь с вакциной на основе белка показал высокую эффективность. Мы доказали способность вакцины, доставляемой в организм при помощи пластыря, нейтрализовать все известные варианты коронавируса, вызывающего CoViD-19", — рассказал гендиректор компании Дэвид Хоуи.

Результаты исследования компании проверили и подтвердили учёные из австралийского университета. По их данным, вакцина, которая поступает в организм человека через пластырь, "генерирует широкий иммунный ответ", позволяя нейтрализовать не только уханьский вариант коронавируса, но и штаммы "альфа", "бета", "гамма", "дельта", "каппа", "лямбда" и "омикрон".

Чтобы доказать эффективность и безопасность применения пластыря, разработку в четвёртом квартале 2022 года опробуют на людях. После этого патчи для вакцинации от ковида поступят на местный рынок, а затем и на международный.

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Ранее Лайф сообщал, что в России зарегистрирована назальная вакцина от ковида "Салнавак". Она двухкомпонентная, вводится с интервалом в три недели. Производителем препарата является компания "Генериум".

Обложка ©

Unsplash

Александра Васильева

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