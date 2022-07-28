Колосков считает, что УЕФА может наказать "Фенербахче" за скандирование имени Путина

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что УЕФА может наказать турецкий клуб "Фенербахче" за скандирование имени президента РФ Владимира Путина на матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо". Об этом сообщает РИА "Новости".

Болельщики "Фенербахче": "Ла-ла-ла-ла-ла, Владимир Путин!" Видео © Telegram / K/On/Off

Ответная встреча между командами состоялась накануне на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле. Победу со счётом 2:1 одержали динамовцы. Киевский клуб, сыгравший в первом матче вничью 0:0, вышел в следующий раунд квалификации.

"Если делегат матча записал в протокол, что были такие крики, которые провоцировали напряжённость и имели политический характер, то дисциплинарный комитет УЕФА может рассмотреть это. Если такой записи нет, то вряд ли", — сказал Колосков.