Тренер киевского "Динамо" устроил демарш после скандирования имени Путина на игре

Ряд спортивных СМИ тут же у себя в соцсетях распространили информацию о том, что тренер киевской команды решил не идти на пресс-конференцию из-за поведения болельщиков "Фенербахче" во время игры. Напомним, на 59-й минуте его "Динамо" забило гол, а болельщики турецкого клуба отреагировали на это скандированием имени президента России Владимира Путина.