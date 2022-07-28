Тренер киевского "Динамо" устроил демарш после скандирования имени Путина на игре
Главный тренер футбольного клуба "Динамо" (Киев) Мирча Луческу проигнорировал пресс-конференцию после ответного матча второго раунда квалификации ЛЧ против турецкого "Фенербахче".
Ряд спортивных СМИ тут же у себя в соцсетях распространили информацию о том, что тренер киевской команды решил не идти на пресс-конференцию из-за поведения болельщиков "Фенербахче" во время игры. Напомним, на 59-й минуте его "Динамо" забило гол, а болельщики турецкого клуба отреагировали на это скандированием имени президента России Владимира Путина.
Болельщики "Фенербахче": "Ла-ла-ла-ла-ла, Владимир Путин!" Видео © Telegram / K/On/Off
В той игре клуб из Киева всё-таки победил, встреча завершилась победой "Динамо" со счётом 2:1 в дополнительное время. Выигрыш позволит команде выйти в следующий раунд.
Лайф ранее рассказывал, как украинцам вместо футбольного матча показали интервью Путина и рассказали о преступлениях ВСУ. Хакеры атаковали телеканал "Футбол 1", транслировавший финальную встречу национальной сборной с командой Уэльса за право сыграть на ЧМ-2022. О взломе прямо во время эфира пришлось рассказать комментаторам.
ТАСС / AP Efrem Lukatsky