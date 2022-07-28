Politico: Украина после ухода Бориса Джонсона осталась без "лучшего друга"

Уход Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании обескуражил его киевских союзников. Об этом пишет Politico. Издание делает вывод, что Украина в лице одиозного британского политика осталась без "своего лучшего друга".

По мнению авторов публикации, Киев теперь опасается, что "тесные узы дружбы с Украиной" со стороны Лондона уйдут в прошлое. Например, о том, что Джонсона никто не сможет заменить, высказывался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Украинский министр жалуется, что "химия", которая была у экс-премьера с президентом Владимиром Зеленским, вряд ли станет возможной при других политиках.

Politico также приводит рассказ одного из давних политических союзников Джонсона, который сообщил, что его уход создаёт для Украины "реальные риски". Многие в старой Европе, по словам единомышленника британского экс-премьера, "очень радуются этому".