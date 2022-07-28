"Наличие этого чёрного списка — лицемерие, и, откровенно говоря, его существование должно заботить американцев, потому что вашингтонская элита обеих партий по-прежнему стремится разорить американский народ и людей во всём мире и подтолкнуть нас всё ближе и ближе к ядерной войне и холокосту, и всё это "для защиты демократии и победы над автократией" на Украине", — сказала Габбард.