Байдена уличили в намерении развязать ядерный конфликт
Fox News: Политик из США Габбард обвинила Байдена в намерении спровоцировать ядерную войну
Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард обвинила президента США Джо Байдена в попытке спровоцировать ядерный конфликт под предлогом "защиты демократии" на Украине. Своё заявление политик сделала в эфире Fox News.
"Наличие этого чёрного списка — лицемерие, и, откровенно говоря, его существование должно заботить американцев, потому что вашингтонская элита обеих партий по-прежнему стремится разорить американский народ и людей во всём мире и подтолкнуть нас всё ближе и ближе к ядерной войне и холокосту, и всё это "для защиты демократии и победы над автократией" на Украине", — сказала Габбард.
Также, по её словам, президент Украины Владимир Зеленский продолжает доказывать, что демократия в его стране умерла, так как он "заставляет замолчать мыслящих по-другому".
Ранее, как сообщал Лайф, телеведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что оказание Украине военной помощи привело США к проблемам в области экономики и системы обороны, а американский лидер даже не понимает, насколько опасную ситуацию создал.
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