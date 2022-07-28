ВСУ выпустили по Донецку запрещённые мины "Лепесток"

ВСУ использовали противопехотные мины "Лепесток" при ударах по Донецку, об этом заявили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР). Эти мины являются запрещёнными.

Согласно данным штаба, вооружённые формирования Украины предприняли атаку на Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Под ноги горожан при этом были выброшены мины ПМФ "Лепесток". Сотрудники скорой помощи при выезде на адрес обнаружили множество этих боеприпасов — по заявлению штаба, они были сброшены при обстреле Донецка средствами РСЗО противника.

Противопехотная фугасная мина ПФМ-1С человека обычно не убивает, но превращает его в инвалида. У неё небольшая масса (порядка 80 граммов) и размер. Малые размеры мины существенно осложняют её поиск, особенно если она спрятана в высокой траве. А Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию — этот документ запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Киев, таким образом, нарушает принятые международные обязательства.