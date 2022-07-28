ВСУ выпустили по Донецку запрещённые мины "Лепесток"
ВСУ использовали противопехотные мины "Лепесток" при ударах по Донецку, об этом заявили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР). Эти мины являются запрещёнными.
Согласно данным штаба, вооружённые формирования Украины предприняли атаку на Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Под ноги горожан при этом были выброшены мины ПМФ "Лепесток". Сотрудники скорой помощи при выезде на адрес обнаружили множество этих боеприпасов — по заявлению штаба, они были сброшены при обстреле Донецка средствами РСЗО противника.
Противопехотная фугасная мина ПФМ-1С человека обычно не убивает, но превращает его в инвалида. У неё небольшая масса (порядка 80 граммов) и размер. Малые размеры мины существенно осложняют её поиск, особенно если она спрятана в высокой траве. А Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию — этот документ запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Киев, таким образом, нарушает принятые международные обязательства.
Как ранее сообщал Лайф, известный на Украине адвокат, брат заместителя министра инфраструктуры Незалежной Мустафы Найема — Маси Найем — подорвался на украинской мине. По его словам, в настоящий момент ведётся расследование, в ходе которого будет установлено, кто и зачем поставил взрывное устройство.
Juergen Lumpp / Wikipedia