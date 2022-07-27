Житель Донецка погиб при попадании снаряда ВСУ в кафе, есть раненые

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели местного жителя из-за обстрела ВСУ. В этот раз они открыли огонь по посёлку Октябрьский в Куйбышевском районе. Снаряд, выпущенный украинскими боевиками, попал в местное кафе.

"Украинские каратели обстреляли посёлок Октябрьский в Куйбышевском районе. Снаряд попал в здание кафе "Арзу" по проспекту Маршала Жукова. По сообщению очевидцев, погиб мужчина, имеются раненые. Информация уточняется", — написал он в телеграм-канале.