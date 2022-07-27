Житель Донецка погиб при попадании снаряда ВСУ в кафе, есть раненые
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели местного жителя из-за обстрела ВСУ. В этот раз они открыли огонь по посёлку Октябрьский в Куйбышевском районе. Снаряд, выпущенный украинскими боевиками, попал в местное кафе.
"Украинские каратели обстреляли посёлок Октябрьский в Куйбышевском районе. Снаряд попал в здание кафе "Арзу" по проспекту Маршала Жукова. По сообщению очевидцев, погиб мужчина, имеются раненые. Информация уточняется", — написал он в телеграм-канале.
Накануне ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет из "Градов". В результате обстрела загорелась нефтебаза. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на частный сектор. По прибытии на место было установлено горение шести стационарных цистерн с топливом объёмом по 50 кубометров.
Leon Klein / Anadolu Agency via Getty Images