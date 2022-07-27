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27 июля, 10:22

Житель Донецка погиб при попадании снаряда ВСУ в кафе, есть раненые

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели местного жителя из-за обстрела ВСУ. В этот раз они открыли огонь по посёлку Октябрьский в Куйбышевском районе. Снаряд, выпущенный украинскими боевиками, попал в местное кафе.

"Украинские каратели обстреляли посёлок Октябрьский в Куйбышевском районе. Снаряд попал в здание кафе "Арзу" по проспекту Маршала Жукова. По сообщению очевидцев, погиб мужчина, имеются раненые. Информация уточняется", — написал он в телеграм-канале.

ВСУ обстреляли Донецк из "Градов"

ВСУ обстреляли Донецк из "Градов"

Накануне ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет из "Градов". В результате обстрела загорелась нефтебаза. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на частный сектор. По прибытии на место было установлено горение шести стационарных цистерн с топливом объёмом по 50 кубометров.

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Leon Klein / Anadolu Agency via Getty Images

Николь Вербер

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