Семь городов немецкого Рюгена призвали подумать над запуском "Северного потока – 2"

Семь небольших городов на острове Рюген в Германии обратились к региональному и федеральному правительствам с предложением задействовать газопровод "Северный поток – 2". В обращении, которое подписали главы городских управлений, говорится, что это целесообразно для обеспечения энергобезопасности.

Агентство DPA со ссылкой на документ сообщает, что подписантами выступили главы городских управлений Заснитца, Бергена, Зеллина, Бинцера и ещё ряда городов. Письмо от политиков было направлено на адреса министра экономики ФРГ Роберта Хабека и главы правительства земли Мекленбург – Передняя Померания.

"Мы придерживаемся мнения, что предложенный федеральным правительством курс отказаться от российских энергоносителей не является верным", — пишут в письме политики.

Они считают, что "Северный поток – 2" необходимо задействовать наряду с "Северным потоком – 1", прокачка по которому пока составляет 19,5 процента от мощности.