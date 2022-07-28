Чету Зеленских на Западе поставили в один ряд с Гитлером и Евой Браун

Пользователи Twitter из США и ряда стран Запада негативно отреагировали на фотосессию для журнала Vogue президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены.

"Это настолько неуместно. И никто не сказал: "Эй, ребята, может, это не лучшая идея на данный момент?" — пишет, в частности, Alexis Dionne.

"Разве лидеры других стран делают модные фотосессии во время вооружённых конфликтов?" — задаётся недоумённым вопросом HRH Tanya, The Duchess of Canada.

"Очевидно, что у них полно времени, чтобы заниматься этим", — иронично отвечает ему Mitch.

"Запад отправляет им всё больше оружия и миллиарды долларов, чтобы они позировали для Vogue", — гласит очередной гневный комментарий.