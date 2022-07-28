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27 июля, 21:24

Чету Зеленских на Западе поставили в один ряд с Гитлером и Евой Браун

Фотосессия Зеленского вызвала негативную реакцию у американцев

Пользователи Twitter из США и ряда стран Запада негативно отреагировали на фотосессию для журнала Vogue президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены.

"Это настолько неуместно. И никто не сказал: "Эй, ребята, может, это не лучшая идея на данный момент?" пишет, в частности, Alexis Dionne.

"Разве лидеры других стран делают модные фотосессии во время вооружённых конфликтов?" задаётся недоумённым вопросом HRH Tanya, The Duchess of Canada.

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В офисе и у обломков самолёта: Зеленский с женой снялись для модного Vogue

"Очевидно, что у них полно времени, чтобы заниматься этим", иронично отвечает ему Mitch.

"Запад отправляет им всё больше оружия и миллиарды долларов, чтобы они позировали для Vogue", гласит очередной гневный комментарий.

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Ещё один участник дискуссии и вовсе сравнил фотосессию Зеленских с историческим снимком, на котором Адольф Гитлер изображён со своей сожительницей Евой Браун.

Ранее Лайф писал, что Елена Зеленская выступила в Конгрессе США и призвала Вашингтон поставить Киеву средства противовоздушной обороны. А ещё прежде она отметилась нарядом, возможность прокомментировать который не упустил президент США Джо Байден.

Обложка ©

Vogue / Annie Leibovitz

Юлия Коновалова

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