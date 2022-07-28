Чету Зеленских на Западе поставили в один ряд с Гитлером и Евой Браун
Фотосессия Зеленского вызвала негативную реакцию у американцев
Пользователи Twitter из США и ряда стран Запада негативно отреагировали на фотосессию для журнала Vogue президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены.
"Это настолько неуместно. И никто не сказал: "Эй, ребята, может, это не лучшая идея на данный момент?" — пишет, в частности, Alexis Dionne.
"Разве лидеры других стран делают модные фотосессии во время вооружённых конфликтов?" — задаётся недоумённым вопросом HRH Tanya, The Duchess of Canada.
"Очевидно, что у них полно времени, чтобы заниматься этим", — иронично отвечает ему Mitch.
"Запад отправляет им всё больше оружия и миллиарды долларов, чтобы они позировали для Vogue", — гласит очередной гневный комментарий.
Ещё один участник дискуссии и вовсе сравнил фотосессию Зеленских с историческим снимком, на котором Адольф Гитлер изображён со своей сожительницей Евой Браун.
Ранее Лайф писал, что Елена Зеленская выступила в Конгрессе США и призвала Вашингтон поставить Киеву средства противовоздушной обороны. А ещё прежде она отметилась нарядом, возможность прокомментировать который не упустил президент США Джо Байден.
Vogue / Annie Leibovitz