Shafaq: В парламент Ирака ворвались сотни протестующих
Протестующие ворвались в здание парламента в столице Ирака Багдаде. Об этом сообщает агентство Shafaq.
По данным издания, участники протестной акции проникли в особо охраняемую "зелёную зону" в центре Багдада. Здесь расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром.
Нападением на парламент демонстранты выразили протест против выдвижения кандидатуры Мухаммада ас-Судани на пост премьера Ирака. Нынешний премьер-министр Мустафа аль-Каземи призвал митингующих немедленно покинуть здание парламента.
Ранее Лайф писал, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в ходе визита президента США Джо Байдена припомнил ему пытки заключённых в печально известной тюрьме Абу-Грейб, совершавшиеся американскими солдатами. Кроме того, Мухаммед также предупредил Байдена о возможных последствиях в случае попыток силой навязать странам определённые ценности, как это произошло в Ираке и Афганистане, где США потерпели неудачу.
ТАСС/Zuma