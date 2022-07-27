Shafaq: В парламент Ирака ворвались сотни протестующих

Протестующие ворвались в здание парламента в столице Ирака Багдаде. Об этом сообщает агентство Shafaq.

По данным издания, участники протестной акции проникли в особо охраняемую "зелёную зону" в центре Багдада. Здесь расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром.